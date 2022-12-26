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Analizleri İle Nam Salan Analist Bitcoin’de Dibi İşaretledi: “Hazır Olun, Geliyor!”

Analizleri ile nam salan anonim kripto para analisti ve trader'ı Rekt Capital, piyasa değeri bakımından en büyük kripto para olan Bitcoin (BTC) için dip seviyeyi işaretledi.
17:45
26 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Analizleri ile nam salan anonim kripto para analisti ve trader’ı Rekt Capital, piyasa değeri bakımından en büyük kripto para olan Bitcoin (BTC) için dip seviyeyi işaretledi. Makroda bir üçgen formasyonunu işaret eden kripto para analisti, uzun vadede BTC için düşüşün devam edebileceğini belirterek yatırımcıları uyardı.

Bitcoin’de Dip Seviyeyi İşaretledi

2022’nin sonuna yaklaşırken Twitter’daki 320 binden fazla takipçisine Bitcoin için son değerlendirmesini paylaşan kripto para analisti Rekt Capital, geçmişte oluşan ve oluşumunun ardından gerçek anlamda çalışan üçgen formasyonuna dikkat çekti. Analistin BTC analizi 2014’ün sonunda ve 2018’in başında çalışan ve fiyatın en az yüzde 50 düşmesini tetikleyen makro üçgen formasyonuna dayanıyor.

Analist, “Üçgen formasyonun alt sınırının kırılımıyla Bitcoin yüzde 50 ila yüzde 65 arasında düşer. Şimdiye kadar BTC üçgenin alt sınırını kırmasının ardından yüzde 50 düştü. BTC, geçmişteki yüzde 50 ila yüzde 65 geri çekilme aralığına henüz girdi.” diyerek fiyatın mevcut seviyelerden bir yüzde 15 daha düşebileceğini belirtti.

Söz konusu üçgen formasyonunu referans alan Rekt Capital, Bitcoin’de dip seviye olarak 11 bin 800 dolar civarını işaretlediği görülüyor.

Kısa Vadede Bitcoin

Öte yandan Rekt Capital, Bitcoin’in kısa vadede neler yapabileceği konusunda da değerlendirmede bulundu. Haftalık Bitcoin grafiğinde bir düşen takoz formasyonu oluştuğuna işaret eden analist “BTC, 2020’nin Mart ayında aşağı yönde sapma derinliğini 200 MA’nın yüzde 30 altında tekrarladı. Bu döngüdeki temel fark, BTC’nin sadece bir fitil yerine sürekli bir aşağı yönlü sapma gerçekleştirmiş olması. Ama aynı zamanda BTC, 200 MA’nın (turuncu çizgi) altında aşağı yönde bir kanal oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.

Bir ayı piyasasında oluşan aşağı yönlü kanalık üst sınırının kırılımı trendin tersine döneceği yani düşüşün yerini yükselişe bırakacağına işaret eder. Analistin grafiğindeki düşen kanalın üst sınırının kırılması halinde Bitcoin fiyatının hızlıca 20 bin doların üzerine çıkması ve 25 bin dolar civarındaki 200 MA’yı test etmesi beklenebilir.

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