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Analistten Ethereum Yatırımcılarına Kötü Haber: 800 Dolara Düşebilir!

Kripto para piyasalarının önde gelen analistlerinden biri Ethereum (ETH) yatırımcılarına fiyat konusunda önemli açıklamalarda bulundu!
02:30
17 Eylül 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler bir kripto para analisti ve yatırımcısı, takipçilerine önde gelen akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’da (ETH) önemli destek seviyelerine dikkat etmesi konusunda uyardı.

Ethereum’da Düşüş

Cryptocademy’nin kurucusu Justin Bennett Twitter üzerinden 108.500 takipçisine Ethereum’un mevcut desteğin kırılması durumunda yaklaşık %45 oranında düşüş yaşayabileceği konusunda uyardı. Kıdemli analist 15 Eylül tarihinde Merge yükseltmesi tamamlanan Ethereum’un olası bir baş ve omuz trendinde “yaka çizgisini” test ettiğini öne sürdü. Analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Ethereum grafiklerini incelediğimde, kripto para biriminin baş ve omuz formasyonunun boyun çizgisini test ettiğini söyleyebilirim. Akıllı sözleşme platformunda model bozulursa fiyat 800 dolar seviyelerine kadar gerileyebilir.

Yazı kaleme alındığında Ethereum 1.436 dolar seviyesinden işlem görürken, analistin fiyat hedefi olarak nitelendirdiği 800 dolar seviyelerine yaşanacak bir gerileme yaklaşık olarak %44 oranında bir düşüşü temsil ediyor.

Kripto Para Pazar Payı Ve DXY

Justin Bennett ayrıca kripto para piyasası gücünün bir göstergesi olan toplam kripto para pazar payını (TOTAL) da ele alıyor. Kıdemli analist hisse senetlerinin kripto para birimleri için bir sorun yaratırken TOTAL’ın yukarı yönlü bir dirençle karşılaşabileceği konusunda yatırımcıları uyardı. Analist açıklamalarında şunları söyledi:

TOTAL 2015 trend çizgisinde bir direnç ile karşılaşabilir ve hisse senetleri berbat görünüyor. Belirttiğim konumda dikkatli olmalısınız.

Toplam kripto para pazar payı son 24 saatte %0,7 oranında bir düşüş yaşadı.

Öte yandan hisse senetlerinden bahseden analist Justin Bennett daha sonra S&P 500’ü ele alarak konu hakkında şunları vurguladı:

S&P 500 için ışıklar söndü. S&P 500 3.910 desteğini kaybetti. Bakalım bu durumu kripto para birimlerinin fark etmesi ne kadar sürecek.

Son olarak kıdemli analist USD’nin göreli gücünün bir göstergesi olan ABD Dolar Endeksi’ni (DXY) değerlendiriyor. Justin Bennett, DXY’nin şu anki noktasından istikrarlı bir şekilde yükseldiğini ve kripto para piyasaları için bir sorun yaratabileceğini öngörüyor.

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