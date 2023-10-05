Analistler Geri Adım Attı: Bu Altcoin Yerine Bitcoin Tercih Edilmeli

ABD’de ilk defa işlemlere açılan dokuz yeni Ethereum (ETH) vadeli işlem borsa yatırım fonunun (ETF) beklentilerin altında kalan performansı Norveç merkezli dijital varlık araştırma ve yatırım şirketi K33 Research’deki analistleri Bitcoin‘e (BTC) geri dönme çağrısı yapmaya itti.

Altcoin Kralı Ethereum’da “Frene Basma” Vakti Geldi

K33 Research analistleri Anders Helseth ve Vetle Lunde’nin yayımladığı 3 Ekim tarihli piyasa raporunda, Ethereum vadeli işlem ETF’lerinin ilk işlem hacminin ProShares Bitcoin Strategy ETF’nin (BITO) Ekim 2021’deki ilk işlem gününde ulaştığı işlem hacminin yalnızca yüzde 0,2’sine ulaşabilmesiyle ETH‘de frene basma ve BTC’ye geri dönme vaktinin geldiğini belirttiler.

Analistler, Ethereum vadeli işlem ETF’lerindeki ilk işlem hacminin, güçlü boğa piyasasının ortasında piyasaya sürülerek işlemlere açılan Bitcoin vadeli işlem ETF’lerinin performansına yaklaşmasını kimsenin beklemediğini belirtirken, ilk günkü rakamların beklentilerin oldukça altında kaldığını not ettiler. Ethereum vadeli işlem ETF’lerinin ilk günkü işlem hacmi, Bitcoin vadeli işlem ETF’lerinin 2021’de ulaştığı işlem hacminin yalnızca yüzde 0,2’si kadar oldu.

Ethereum vadeli işlem ETF’lerine dönük kurumsal iştah eksikliği, Lunde’nin ETF hype’ından en iyi şekilde yararlanmak için ETH tahsisini artırma yönündeki önceki tavsiyesinden geri adım atmasına neden oldu. Lunde analizinde “Ethereum vadeli işlem ETF’si lansmanı, geleneksel yatırımcılar için kripto para yatırımlarına daha kolay erişimin etkisini değerlendirmek için önemli bir ders veriyor; artan kurumsal erişim, yalnızca doyurulmamış önemli bir talep varsa satın alma baskısı yaratacaktır” derken “Şu anda ETH için durum böyle değil” notunu düştü.

Raporun “More chop ahead” başlıklı bölümünde Lunde, kripto para piyasasının büyük çoğunluğunun anlamlı kısa vadeli fiyat katalizörlerinden yoksun olduğunu ve büyük olasılıkla öngörülebilir gelecekte yatay seyrine devam edeceğine dikkat çekti. Lunde’ye göre mevcut görünüm yalnızca önümüzdeki yılın başlarında bir spot Bitcoin ETF’sine onay çıkması ve Nisan 2024’de gerçekleşmesi beklenen Bitcoin’in blok ödülü yarılanmasıyla değişebilir. Lunde, “Şu an için kripto para piyasasındaki çekim gücü BTC üzerinde yoğunlaşmış durumda ve ileriye dönük umut verici gelişmeler agresif birikimi destekliyor.” dedi.

Kripto Para Piyasasının Önündeki En Büyük Engel: Makro Trendler

Alım satım platformu eToro‘nun küresel piyasalar stratejisti Ben Laidler, biraz daha düşüş trendinde olsa da kripto para piyasası için Lunde’ninkine benzer bir yol çiziyor. Laidler, BTC gibi temel kripto paraların fiyatları için muhtemel aşağı yönlü tetikleyicinin mevcut makro trendler olabileceğini belirterek şunları söyledi: