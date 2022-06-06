Analist, güncel teknik görünümü değerlendirdi ve Bitcoin (BTC) adına kısa vadeli kritik fiyat seviyelerine işaret etti.

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Kripto para analisti Justin Bennett, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile güncel teknik görünümü değerlendirdi ve Bitcoin (BTC) adına kısa vadeli kritik fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, lider kripto para birimi Bitcoin’in kısa vadede düşüş yönlü fiyat hareketleri kaydetmeye devam edebileceğini ifade ederek yatırımcıları uyardı.

Analist, Yatırımcıları Uyardı

Kripto para analisti, Twitter’dan yaptığı paylaşımlar ile güncel teknik görünümü değerlendirdi ve Bitcoin (BTC) adına kısa vadeli kritik fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, Bitcoin’deki düşüş yönlü ivmenin ilerleyen haftalarda da devam edebileceğini belirterek yatırımcıları uyardı. Güncel teknik görünümün düşüş sinyalleri verdiğini savunan kripto para analisti, BTC adına 28.600 dolar seviyelerinin kısa vadede korunması gerektiğini ve bu fiyat seviyelerinin de kaybedilmesi durumunda Bitcoin’deki değer kayıplarının 24.000 dolar ile 25.000 dolar fiyat seviyelerine kadar devam edebileceğini dile getirdi.

Öte yandan analist, yakın vadeli düşüş beklentisini ifade etse de kripto para piyasasının Temmuz ayında yükseliş yönlü bir ivme yakalayabileceğini ve Bitcoin’in 35.000 dolar seviyelerine varan yükseliş hareketleri başlatabileceğini de ifadelerine ekledi.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Bitcoin (BTC), günün erken saatlerinde kaydetmeye başladığı yükseliş yönlü fiyat hareketleri ile birlikte 31.300 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’deki yükselişin de etkisiyle değer artışlarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer artışlarının ardından 1.870 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, 1,33 trilyon dolara ulaştı. Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de son günlerde önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 800 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.