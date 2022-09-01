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  •   Analist Kanıt Sundu: Ethereum ve 3 Altcoin’de Ralli İçin Geri Sayım Başladı!

Analist Kanıt Sundu: Ethereum ve 3 Altcoin’de Ralli İçin Geri Sayım Başladı!

 Kripto para piyasası yerinde sayarken, popüler bir analist, Ethereum (ETH) ve üç altcoin için fiyat artışı beklediğini belirtti.
16:05
1 Eylül 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

 Kripto para piyasası yerinde sayarken, popüler bir analist, Ethereum (ETH) ve üç altcoin için fiyat artışı beklediğini belirtti.

FTM, THETA ve SKL, Patlamaya Hazır!

Önde gelen analistlerden Michaël van de Poppe i 624.300 Twitter takipçisine, Ethereum’un (ETH) Eylül ayı ortasında iş kanıtı (PoW) mekanizmasından hisse kanıtı mekanizmasına (PoW) geçişinden önce yükselmeye devam edeceğini söyledi. Analiste göre, ETH ivme kazanmaya çalışırken, fonlama oranları ise negatifte kalmaya devam ediyor. Analist ayrıca, teknik analist Quincy Diepeveen tarafından oluşturulan, 2022 yılı boyunca ETH fonlama oranlarını takip eden bir grafik paylaştı. Analiste göre, bu kritik metrik toparlanmaya başladı.  Van de Poppe, makroekonomik şartların devam ettiğini ve piyasada satış baskısı oluşturduğunu belirtti. Ancak stratejiste göre, Ethereum Merge sayesinde 2.000 doların üzerine çıkacak. Merge güncellesinin getirdiği heyecan ile ETH’nin 2.200 dolar seviyesine çıkacağını iddia eden analist, Bitcoin’in 19.000 dolar seviyesini korunması gerektiğine inanıyor.  Ethereum, an itibariyle 1.554 dolardan işlem görüyor.

Analistin ralli beklediği diğer bir altcoin ise Fantom (FTM). Teknik verileri inceleyen analist, FTM’nin Ağustos ortasında 0,40 dolardan düştükten sonra mevcut yükselişini sürdürmesini bekliyor. Analiste göre, FTM’nin 0,29 doları geçmesi gerekiyor. Altcoin, daha sonra 0,35 dolara ulaşabilir. Fantom, an itibariyle 0.27 dolardan işlem görüyor. Van de Poppe’nin radarındaki diğer bir altcoin Mayıs ayındaki düşüşten bu yana 2 doların altında seyreden eşler arası video dağıtım platformu Theta Network (THETA). Analist, THETA için  ilki 1,20 dolar ve ardından 1,60 dolar olmak üzere iki direnç seviyesi belirledi. Analiste göre, altcoin 1.20 dolar seviyesini geçerek rallisine devam edecek. Theta Network, an itibariyle 1.19 dolardan işlem görüyor. Analistin listesindeki son altcoin ise, Ethereum ölçeklendirme çözümü Skale (SKL). Analist, SKL’de ralliyi başlatacak kıvılcımı bekliyor. Altcoin, an itibariyle  0,049 dolardan işlem görüyor.

Vitalik Buterin’den Çarpıcı ETH Açıklaması!

Ethereum  fiyatı, büyük olasılıkla EIP-1559 yakım mekanizması nedeniyle Merge’den sonra düşecek. Ayrıca, Vitalik Buterin daha önce ETH fiyatının güncelleme sonrasında deflasyonist olacağını ve doğru piyasa koşullarında yükselmeye başlayacağını vurgulamıştı.

Ethereum yatırımcıları, tokenlerini Merge’den önce satmayı planlıyor. Aslında, balinalar ETH varlıklarını satarken, ETH fiyatı güncelleme öncesinde çoktan düşmeye başladı. Uzmanlara göre Bitcoin ve ETH’nin yeni zirvelere ulaşması için Fed’in para politikasını değiştirmesi gerekiyor.

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