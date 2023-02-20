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Analist Kanıt da Sundu! Bitcoin’de 1’e 10 Verecek Öngörü! O Rakam Geliyor!

Twitter'da Trader Tardigrade olarak bilinen anonim kripto para analisti 20 Şubat'ta ortaya koyduğu fiyat grafiği Bitcoin'de (BTC) büyük hareketlilikler olabileceğini gösteriyor.
21:45
20 Şubat 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası bir önceki haftaya kıyasla yeni haftanın ilk gününde oldukça mütevazı kazançlar kaydederken, bazı geçmiş grafik modelleri önümüzdeki üç yılın piyasa değeri açısından en büyük kripto para Bitcoin (BTC) için yalnızca yükseliş değil, aynı zamanda yeni zirvelerin kaydedilebileceğini gösteriyor. Twitter’da Trader Tardigrade olarak bilinen anonim kripto para analisti 20 Şubat’ta ortaya koyduğu fiyat grafiğinde Bitcoin’in 2013 yılından bu yana ortalama bir ayı piyasasını 14 ayda, ortalama bir boğa piyasasını ise 33-35 ayda tamamlandığına dikkat çekti.

Geçmiş Bitcoin Modelleri

Kripto para analisti Trader Tardigrade’ın ortaya koyduğu fiyat grafiğine bakıldığında Bitcoin’in 2014’teki ayı piyasasının 426 gün ya da 14 ay sürdüğü, bunu 2015’in başlarında başlayan ve 2018’e kadar sona ermeyen bin 65 gün ya da 35 aylık yükselişin takip ettiği ve onu 427 gün ya da 14 ay süren bir düşüş dönemi ve bu dönemin sonunda bin 4 gün ya da 33 ay süren bir boğa piyasasının takip ettiği görülüyor.

2023’ün başında sona eren son ayı piyasasının ardından şu anda yeni bir boğa piyasası başlamış durumda. Kripto para uzmanının analizinin doğru çıkması ve tarihin tekerrür etmesi halinde kripto para piyasası 33-35 aylık bir yükseliş rallisi daha yaşayacak ve bu potansiyel olarak BTC‘nin 2026 yılının ortasına kadar 220 bin doları hedefleyebileceği anlamına geliyor.

Bitcoin’de Son Durum

Piyasa değeri ile en büyük merkeziyetsiz finans varlığı olarak kabul edilen Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 0,39 yükselişle 24 bin 891 dolardan işlem görüyor. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı veriler BTC’nin son 7 günde ve 30 günde sırasıyla yüzde 15,62 ve yüzde 7,31 oranında değer kazandığını gösteriyor. Veriler, ayrıca Bitcoin‘in 480.2 milyar dolar piyasa değeri ile kripto para piyasasında yüzde 42,5’lik bir paya sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bu kripto para piyasasının toplam değerinin 1.12 trilyon dolarda olduğu anlamına geliyor.

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