Okuma Süresi: 2 Dakika

Yakından takip edilen anonim kripto para analisti ve stratejisti Altcoin Psycho, en iyi Ethereum (ETH) rakibi Solana’nın (SOL) kontrolden çıkabileceğini söyleyerek yatırımcıları uyarırken iki altcoin’e dikkat çekti.

Kontrolden Çıkmaya Aday Altcoin

Anonim kripto para analisti ve stratejisti Altcoin Psycho, yeni bir strateji oturumunda piyasa değerine göre dokuzuncu en büyük kripto paranın Solana‘nın yüksek zaman dilimi destek seviyesinin üzerinde kalma mücadelesi verirken büyük bir çöküşün eşiğinde olabileceğini söyledi:

Bunu gerçekten beğendim. Solana’nın görünüşünü gerçekten çok beğendim ve bununla demek istediğim aslında çok kötü göründüğü. Bence daha da düşecek ve bu beni gerçekten heyecanlandırıyor. Solana üzerinde kısa vadeli bir birikim planım yok. Bu seviyenin (25 dolar) kırılıp kırılmayacağını görmek için sabırla bekliyorum. Bence herkes hemen hemen aynı seviyeyi izliyor. Kırılacak mı? Bilmiyorum ama biraz kontrolden çıkmaya aday iyi bir şey varsa bence o da Solana’dır.

Solana Düşerken Bu 2 Altcoin Yükselecek

Altcoin Psycho, SOL‘un zayıf fiyat hareketinin yanı sıra, geçen yıl yükselirken akıllı sözleşme platformu Solana’ya yatırım yapan yeni piyasa katılımcılarının şimdi ağır kayıplar yaşadığını dikkat çekti.. Analiste göre, bu yatırımcılar “Solana katilleri” olarak lanse edilen yeni kripto paralar lehine varlıklarını zararına satabilirler:

Ben şahsen Aptos (APT) ve Sui‘nin (SUI), özellikle ‘Solana katilleri’ olarak pazarlandıkları için, bir süre için parlak yeni oyuncaklar olacağını düşünüyorum. Bence Solana’dan biraz likidite çekebilirler, özellikle de Solana’ya tepeden giren tüm deneyimsiz bireysel yatırımcılara karşı. Solana’da hala su altında olan çok sayıda insan var ve bence şu anda daha az deneyimli trader’lar özellikle de ayı piyasasıyla ilk kez uğraşıyorlarsa, muhtemelen Solana’nın bu şekilde görünmesinden korkuyorlar. Bunu Twitter’daki herkesin sadece Aptos’tan ve Sui’den bahsettiği, bu Solana katillerinden bahsettiği gerçeğiyle birleştirirseniz… Bence bir token, büyük bir token, büyük bir destek seviyesini kırmak için en büyük adaylardan biri varsa, bunun Solana olduğunu söyleyebilirim.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre Solana, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,47 düşüşle 28,46 dolardan işlem görüyor. SOL’un son 7 günde ve 30 günde sırasıyla yüzde 8,56 ve yüzde 16,09 değer kaybettiği görülüyor.