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Kripto para piyasası, Bitcoin‘in (BTC) yeniden 30.000 dolar seviyesini zorlaması ile heyecan dolu günler geçirse de düşüş yeniden etkisini gösterdi. Birçok önde gelen ekonomist, ABD’nin öncülük edeceği bir resesyonu oylamaya başladı ve durum 2008 krizinden sonra çok ciddi gözüküyor. Peki seçimin de yaklaştığı Türkiye’de yatırımcıları ikilemde bırakan altın ve Bitcoin yatırımında öne çıkan seçenek hangisi?

BTC vs. Altın

Dünya çapındaki birçok ekonomist, ABD’nin bir resesyona doğru ilerlediği ve bunun dünyada etkilerini göstereceği konusunda hemfikir. Ünlü ekonomist ve Bloomberg’in kıdemli emtia analisti Mike McGlone da bunu düşünüyor. McGlone, olası bir resesyonda ise güvenli limanın hangi varlık olacağına dair tahminini açıkladı. Glone, lider kripto para birimi Bitcoin’e kıyasla resesyonun gelmesi durumunda altın yatırımcılarının daha iyi bir konumda olabileceğini aktardı. Özellikle geleneksel hisse senedi piyasasının beklendiği gibi hareket etmesi durumunda altının alacağı pozisyon, McGlone’a göre oldukça iyi. Ünlü isim dün gece paylaştığı bir grafikte de menkul kıymet piyasalarında düşüş, altın fiyatında yükseliş öngördüğünü aktardı.

McGlone, konu hakkında şu açıklamada bulundu:

“ABD’nin resesyona ilerlediği yönündeki beklenti ve ivme, altına özellikle 2023 yılında Bitcoin’e karşı bir avantaj verebilir ancak bunun için hisse senedi piyasalarının da düşüşü gerekiyor. Değerli emtiaların kripto paraların düşüşüne kıyasla yükseliş yaşaması, 100 haftalık fiyat hareketine bakıldığında da olası yön gibi gözüküyor. Buradaki kilit soru ise trendin ne zaman duracağı olacaktır.”

FED, Yaraları Saramadı

Altın, FED’in 25 baz puan faiz artırımından sonra da yükselişini devam ettirdi ve ONS Altın fiyatı 2.052 ABD doları seviyesine kadar yükseldi. FED’in faizleri %5,25 yapması yani son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşılması ise altın için işleri değiştirmedi.

Bitcoin ise 30.000 dolar direncini test ettikten sonra başarısız oldu ve 28.000 dolara doğru geriledi. Basın saati itibarıyla BTC’nin 28.000 dolar desteğini de kaybettiği görülüyor. Kısa süre içerisinde 144 milyon dolarlık genel likidasyon yaşanması da BTC için düşüşe hız katmış gibi gözüküyor. Kripto para sektöründeki düşüşün bir diğer sebebi ise PEPE gibi meme coinlerin ivmesinin noktalanması oldu.