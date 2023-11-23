Shiba Inu (SHIB)

Altcoin Analiz: Shiba Coin Fiyat Tahminleri ve Güncel Tahminler

Özet

  • Shiba Coin yükselişi şimdilik sona ermiş görünüyor.
  • Fiyat 0,0000076 dolar ile 0,0000085 dolara arasında bir süre hareket edebilir.
  • Shibarium ağındaki cansızlık devam ediyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

BTC 37.300 dolara yakın alıcı buluyor ve hafta sonuna az bir süre kaldı. Oldukça zorlu bir hafta yaşadık. Binance uzlaşısı, Kraken davası, Fed tutanakları derken alarmlar bir türlü susmadı. Peki Shiba Coin yatırımcıları için beklenen yükseliş başladı mı? Güncel grafik bize ne anlatıyor?

İçerikler
Bitcoin Son DurumShiba Coin Yorumları

Bitcoin Son Durum

37.861 dolara kadar ulaşan Bitcoin fiyatı bir kez daha dirençten döndü ancak devasa kayıplar yaşanmadı. Bu nispeten olumlu. Diğer taraftan DecenTrader’ın kurucu ortağı Filbfilb, en son yaptığı değerlendirmede 40.000 veya 33.000 dolara doğru hareket için herhangi bir güçlü sinyal alınamadığını vurguladı. Yatırımcılar bu noktada adeta ikiye bölünmüş durumda.

JAN3’ün CEO’su Samson Mow ise artık ETF onayı neredeyse kesinleştiği için BTC cephesinde 6 haneli hedeflerin bile az olduğunu söylüyor. Uzman isme göre Bitcoin fiyatının yaşayacağı ralli konusunda temkinli kalanlar büyük bir sürprizle karşılaşabilir.

Shiba Coin Yorumları

Fiyattan bağımsız olarak büyük ralli katalizörü olması umulan ancak hayal kırıklığı doğuran Shibarium’a göz atalım. Aşağıdaki tablolar bize aktif kullanıcıların yeniden diplerde olduğunu söylüyor. Geride bıraktığımız gündeyse sadece 18 yeni kullanıcı ağa katılmış. Bu da popüler olması umulan l2 çözümünün onlarca rakibi arasında ezildiğini gösteriyor. Shiba Coin yatırımcıları için bu büyük hayal kırıklığı.

Shiba Coin fiyatı 0,0000096 dolarlık zirvenin ardından yeniden 0,0000080 dolara geriledi. Paralel kanalın orta seviyesini geçmiş olsa da buradaki uzun kuyruk gerçek bir geri dönüşe inanmayan yatırımcıların kar satışlarını vurguluyor.

En büyük ikinci meme coin şimdi 0,0000076 dolar ile 0,0000085 dolara arasında dalgalanıyor. Bitcoin’in kısa vadede direnci aşacağına dair inanç zayıflarken Shiba yeniden 0,0000075 dolar altı kapanışlar görebilir. Shibarium desteği yok ve ekip güncel hype alanda fiyatı desteklemek için de olsa bir ürün müjdesi vermedi. Bu alışıldık şey değil.

Pazartesi’ne kadar tatil nedeniyle sığ volatilitenin devam etmesi ve fiyatın dar aralıkta oyalanmasını bekleyebiliriz. Ancak ne zaman önümüzdeki günler sakin denilse büyük hareketlerin olduğunu gördüğümüz için buranın sürprizlerle dolu olduğunu da unutmamalıyız.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

You Might Also Like

1 SHIB Kaç Dolar? Detaylı Shiba Inu Grafik Analizi ve Önemli Seviyeler

Yüzde 48.000! SHIB Topluluğu Bu Gelişme İle Coştu! Shiba Inu’da Ralli Başlayacak mı?

1 SHIB Kaç Dolar? Detaylı Shiba Inu Analizi ve Önemli Destek Seviyeleri Neler?

Tekniğe Göre Patlayacak Sıradaki Altcoin Bu! Boğaların Zamanına Çok Az Kaldı!

Shiba Coin’den Yapay Zeka Hamlesi Mi Geliyor? Milyonluk Yakım ve Son Gelişmeler

Bu Haberi Paylaş
Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Follow:
Yıllar önce yeni teknolojilere merakım beni kripto paraların içine sürükledi. 2017 yılından bu yana hem yazar hem de yatırımcı olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, yazılım gibi alanlardaki merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
Bir Önceki Yazı Litecoin’de (LTC) Uzman Görüşü! Altcoin Verilerinde Son Durum!
Bir Sonraki Yazı CHZ Nereye Kadar Yükselebilir? Chiliz Yorum ve Tahminleri
Yorum Yazın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Ayı Sezonunun Yıldız Altcoini 1 Dolar Olacak Mı?
Polygon (MATIC)
Son Dakika: Binance Davasında Yeni Ceza
BINANCE
Kripto Uzman Yorumları: Beklenen Ralli Sürpriz Altcoinde Başladı
Teknik Analiz
CHZ Nereye Kadar Yükselebilir? Chiliz Yorum ve Tahminleri
Chiliz (CHZ)
Lost your password?