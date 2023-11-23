Altcoin Analiz: Shiba Coin Fiyat Tahminleri ve Güncel Tahminler

BTC 37.300 dolara yakın alıcı buluyor ve hafta sonuna az bir süre kaldı. Oldukça zorlu bir hafta yaşadık. Binance uzlaşısı, Kraken davası, Fed tutanakları derken alarmlar bir türlü susmadı. Peki Shiba Coin yatırımcıları için beklenen yükseliş başladı mı? Güncel grafik bize ne anlatıyor?

Bitcoin Son Durum

37.861 dolara kadar ulaşan Bitcoin fiyatı bir kez daha dirençten döndü ancak devasa kayıplar yaşanmadı. Bu nispeten olumlu. Diğer taraftan DecenTrader’ın kurucu ortağı Filbfilb, en son yaptığı değerlendirmede 40.000 veya 33.000 dolara doğru hareket için herhangi bir güçlü sinyal alınamadığını vurguladı. Yatırımcılar bu noktada adeta ikiye bölünmüş durumda.

JAN3’ün CEO’su Samson Mow ise artık ETF onayı neredeyse kesinleştiği için BTC cephesinde 6 haneli hedeflerin bile az olduğunu söylüyor. Uzman isme göre Bitcoin fiyatının yaşayacağı ralli konusunda temkinli kalanlar büyük bir sürprizle karşılaşabilir.

Shiba Coin Yorumları

Fiyattan bağımsız olarak büyük ralli katalizörü olması umulan ancak hayal kırıklığı doğuran Shibarium’a göz atalım. Aşağıdaki tablolar bize aktif kullanıcıların yeniden diplerde olduğunu söylüyor. Geride bıraktığımız gündeyse sadece 18 yeni kullanıcı ağa katılmış. Bu da popüler olması umulan l2 çözümünün onlarca rakibi arasında ezildiğini gösteriyor. Shiba Coin yatırımcıları için bu büyük hayal kırıklığı.

Shiba Coin fiyatı 0,0000096 dolarlık zirvenin ardından yeniden 0,0000080 dolara geriledi. Paralel kanalın orta seviyesini geçmiş olsa da buradaki uzun kuyruk gerçek bir geri dönüşe inanmayan yatırımcıların kar satışlarını vurguluyor.

En büyük ikinci meme coin şimdi 0,0000076 dolar ile 0,0000085 dolara arasında dalgalanıyor. Bitcoin’in kısa vadede direnci aşacağına dair inanç zayıflarken Shiba yeniden 0,0000075 dolar altı kapanışlar görebilir. Shibarium desteği yok ve ekip güncel hype alanda fiyatı desteklemek için de olsa bir ürün müjdesi vermedi. Bu alışıldık şey değil.

Pazartesi’ne kadar tatil nedeniyle sığ volatilitenin devam etmesi ve fiyatın dar aralıkta oyalanmasını bekleyebiliriz. Ancak ne zaman önümüzdeki günler sakin denilse büyük hareketlerin olduğunu gördüğümüz için buranın sürprizlerle dolu olduğunu da unutmamalıyız.