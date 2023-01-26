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Bitcoin 2021 yılında tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktıktan sonra önceki boğa zirvesinin altına düştü. Ancak halen kripto paraların geleceğine inanan büyük kalabalıklar bulunuyor. Bunlardan biri de Arizona Eyalet Senatörü Wendy Rogers ve üstüne düşeni yaptı. Rogers geçtiğimiz yıllarda da benzer adımlar atmıştı.

Bitcoin Yasal Para Birimi

Cumhuriyetçi Rogers, Arizona’da Bitcoin’i yasal para birimini haline getirecek ve devlet kurumlarının onu kabul etmesini sağlayacak bir tasarıyı dün sundu. Bu tasarı eğer kabul edilirse, Arizona’yı Amerika Birleşik Devletleri’nde Bitcoin’i yasal para birimi olarak tanıyan ilk eyalet yapacak. Teklifler Rogers’ın eyalet senatosundaki Cumhuriyetçi meslektaşları J.D. Mesnard ve Jeff Weninger tarafından destekleniyor.

Büyük bir merakla beklenen ve SB 1341 olarak adlandırılan yasa tasarısı hararetli bir görüş alışverişine yol açtı. Tartışmanın resmi bir sıfatla ne zaman yapılacağı henüz belirlenmedi, ancak yakında bir tarih belirlenecek. Bu tasarıya göre Arizona’daki vatandaşlar vergi ve diğer mali sorumlulukları için ödeme yöntemi olarak Bitcoin’i kullanabilecek.

Bitcoin ile Ödeme

Amerika Birleşik Devletleri’nin en prestijli finans kuruluşlarından biri olan Goldman Sachs’ın araştırmasına göre Bitcoin “dünyanın en iyi performans gösteren varlığı” oldu. Bitcoin, toplam getiride yaklaşık %27 ve yılbaşından bugüne getiri değerlendirmesinde 3,1’lik riske göre ayarlanmış oranla listenin başında yer alıyor. Rogers, kripto paraların geleceğine inanan az sayıda ABD’li siyasi arasında yer alıyor. Dün sunduğu tasarıyı daha önce bir kez daha gündeme getirmişti ancak amacına ulaşamadı.

Geçtiğimiz yılın Ocak ayında ilk kez sunulan tasarı reddedilmişti. ABD Anayasası’nın eyaletlerin kendi yasal para birimlerini oluşturmalarını yasakladığı göz önüne alındığında, kripto tasarısının onaylanması ihtimali zayıf görünüyor. Kripto para yasalarıyla mücadele eden tek eyalet Arizona değil. Geçtiğimiz hafta Mississippi ve Missouri’deki yasa koyucular, vatandaşların 2022’de New York’ta yasaklanan enerji yoğun bir sektör olan Bitcoin madenciliği yapma haklarını koruyan bir yasa çıkarmaya çalıştılar.

ABD’li Avukat Preston Byrne’e göre;