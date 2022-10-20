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ABD’den Yeni Kripto Para Müjdesi!

ABD vatandaşları kripto paralara artık daha kolay ulaşabilecek. Ortaklık müjdesi geldi.
19:20
20 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ayı piyasaları doğru projelere yatırım için iyi bir zamandır ve büyük yatırımların temeli bu dönemde atılır. Artık mahallenizdeki esnaf kripto paralardan bahsetmiyor ve ana akım medyanın kripto paralar uçuyor haberlerini görmüyoruz. Borsalardaki aktif kullanıcıların sayısında da önemli ölçüde azalma oldu. Ancak kripto para piyasalarını tanıyanlar halen oyunda. ABD’li şirkette bunu gördüğü için yeni bir ortaklığa adım attı.

Kripto Para Ortaklığı

Oanda, ABD pazarı için Paxos Trust Company ile birlikte geliştirilen bir hizmet başlatıyor. Döviz şirketi, müşterilerine mobil platformu aracılığıyla Paxos’un itBit borsasında spot trade yoluyla forex portföylerinin yanında kripto erişimini konumlandırmayı amaçlıyor. Kullanıcılar yeni Paxos hesapları açabilir ve Bitcoin, Ethereum (ETH) gibi kripto paraları alıp satabilir. Kripto ürünü ve Paxos Trust ortaklığı, “şirketin müşterileri için daha akıllı trade sağlama konusundaki vurgusunu yansıtan” bir haber bültenine göre, Oanda’nın yeni marka kimliğinin açıklanmasıyla aynı zamana denk geliyor.

Oanda CEO’su Gavin Bambury şunları söyledi;

“Kripto para birimlerine yatırım yapmak isteyen Amerikalıların sayısı arttıkça, dijital varlıkların aktif traderlar ve sofistike yatırımcılar için birleşik bir trade deneyiminin bir parçasını oluşturması gerektiği netleşiyor”.

Döviz Şirketinden Kripto Para Almak

25 yıllık bir geçmişe sahip döviz şirketi artık müşterilerinin kripto paralara kendileri üzerinde erişebilecek olmalarından memnun. Nitekim JPMorgan, Bank of America, Fidelity ve diğer dev finans şirketleri de müşterilerine kripto para ürünleri sunmanın yollarını araştırıyor. Hatta bunu yapmaya başlayanlar bile oldu. Kripto paraların kümülatif değeri 900 milyar dolar seviyelerine düşmüşken bu büyük şirketler önümüzdeki yıllarda ilginin artarak devam etmesini bekliyor. Üstelik Web3 dönüşümü ve Metaverse pazarının büyüme planları da kripto paraların geleceğini destekliyor.

22 Eylül tarihinde ortaklığın sinyali verilmiş ancak detaylar açıklanmamıştı. Oanda tarafından atılan bu adım daha fazla orta ve küçük ölçekli finans şirketinin kripto paralara girme isteğini teyit ediyor.

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada can sıkıcı şekilde 19.200 dolar bölgesinde alıcı bulmaya devam ediyor. Artan hacimler satış yönlü olduğu için kripto paralar aylar düşüyor. Makro ekonomik gelişmeler orta vadede bir boğa sezonunun imkansıza yakın olduğunu söylese de kripto paralar sürprizleri sevdiği için kesin konuşmak güç.

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