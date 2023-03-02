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ABD Şimdi Açıkladı Kripto Paralar Hareketleniyor!

Son gelen verilerin ardından kripto paralar hareketlendi. Peki orta vadede beklentiler ne yönde?
16:30
2 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin, altın, kripto paralar hepsi bugün gelecek kritik veriye odaklanmıştı. Henüz yön tayin edilmiş değil. Kripto paralar büyük bir kırılmaya hazırlanırken istihdamla ilgili veriler en az enflasyon kadar önemli. Son gelen istihdam verileri beklentinin çok üzerindeydi ve bu durum kripto paralarda büyük satışlara neden oldu.

ABD İşsizlik Verisi Açıklandı

ABD İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları ve Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları yaklaşık 1 dakika önce açıklandı. Kripto paralarda volatilite dolar endeksine bağlı olarak artıyor.

  • Açıklanan:190K
  • Beklenti: 195K Önceki: 192K

Bitcoin fiyatı aynı dakikalarda gelen Silvergate haberiyle birlikte düştü. Bu gelen veri beklentiye yakın ancak düşük yani bu durum istihdamın halen güçlü olduğunu gösteriyor. Fakat istihdam, ücretler, enflasyon yüksek kalmaya devam ederse Fed’in daha fazla sıkılaşmaktan başka çaresi kalmayacak. Bu durum risk piyasalarını olumsuz etkilemeye devam edecek. Daha kötüsü faiz için tavan hedefiyle ilgili bugünlerde %6 seviyeleri konuşulur oldu. Tüm bunlar Ocak ve Şubat ayındaki rallilere gölge düşürebilecek niteliktedir.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin birkaç dakika önce 23.200 dolar seviyesine kadar düştü ancak 23.400 dolar seviyesine tekrar yaklaştı. Son gelen veriler aşırı temkinli hareket eden Fed’i Mart toplantısında yeterince tedirgin edecek cinsten. Hatta 14 Mart enflasyon verisinden bağımsız olarak güçlü istihdam ve PCE verisiyle Fed’in 22 Mart toplantısında şahin bir duruş sergileyeceğini söyleyebiliriz. Bu kripto paralar için kısa ve orta vadede iyi değil.

Diğer tarafta SEC’in yetkisi olan, olmayan tüm alanlarda kripto şirketlerini agresif biçimde sıkıştırdığını görüyoruz. Kapsamlı kripto para yasalarının yıl sonuna kadar yürürlüğe girme ihtimali zayıf görünüyor. En azından üçüncü çeyreğe kadar böyle bir beklenti yok. O halde SEC, netleştirilmemiş yetki alanını genişletmeye devam ederek kripto şirketleri üzerindeki baskını devam ettirecek. Yani makro ekonomik cephede hem de hukuki alanda kripto iyi bir yere gitmiyor. Orta vadede durum budur.

Haziran ayında Hong Kong kripto paraları bireysel yatırımcılar dahil herkes için yasallaştırmayı hedefliyor. Eğer Çin geri adım atmazsa şimdilik orta vadede iyimserliği besleyebilecek en önemli veri budur.

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