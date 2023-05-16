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ABD Gizli Servisi ve Bay Area Regional Enforcement Allied Computer Team, Reddit’te kripto oturumu düzenledi. AMA oturumlarına kripto para yatırımcıları altcoin kurucularından alışık ancak bugün durum farklıydı. Bugün ABD Gizli Servisi bir AMA (bana her şeyi sor) oturumu düzenledi. Peki ön plana çıkanlar nelerdi?

ABD Gizli Servisi Kripto

Teşkilat, Kaliforniya’daki bir suç görev gücüyle birlikte, Reddit’teki uzun bir “Bana Her Şeyi Sor” oturumunda kripto suçlarını nasıl çözdüklerini anlattı. Gizli Servis’in San Francisco Saha Ofisi, Bay Area Regional Enforcement Allied Computer Team ile birlikte, kripto kullanıcılarını eğitmek amacıyla bu oturumu düzenledi.

REACT görev gücüne göre “Blockchain teknolojisi” para akışını izlemek için harika fırsatlar sunuyor. Yetkililer, geçen yıl kripto hack’lerinde bir rekora ulaşılmasının ardından harekete geçiyor. Chainalysis verilerine göre, küresel olarak, çoğunlukla merkezi olmayan finans (DeFi) protokollerine yönelik 32 ayrı saldırıda yaklaşık 776 milyon dolar çalındı.

Gizli Servis, ABD liderlerini korumanın yanı sıra ülkenin finansal altyapısını da koruyor. Teşkilatın San Francisco ofisinde kripto suçlarına adanmış bir grup özel ajan ve analist bulunuyor.

ABD Gizli Servisi Bitcoin (BTC)

Enteresan detaylardan biri Bitcoin teknik incelemesinin bu birimdeki ajanlar için okunması zorunlu bir doküman olduğu gerçeğiydi. REACT, 1990’ların sonunda Kaliforniya yasama organı tarafından “yüksek teknoloji suçlarını” ele almak üzere kurulan yerel dedektifler ve federal ortaklardan oluşan bir görev gücüdür. Bir süredir de kripto paraların merkeze alındığı suçları takip ediyorlar. ABD son 3 yılda birçok başarılı soruşturmaya imza attı ve 200 binin üstünde BTC’ye el koydu.

Gizli Servis, Reddit kullanıcılarına, kolluk kuvvetlerinin kriptoyu geleneksel finans kadar sağlam bir şekilde izlemek için araçlara sahip olduğu konusunda güvence verdi. Bununla birlikte kurum, ABD Hazine Bakanlığı’nın geçen yılki bir raporuna göre, kriptoda yapılan kara para aklama işleminin fiat para biriminde gerçekleşen kara para aklama işleminden daha küçük olduğunu belirtti.

ABD Gizli Servisi Monero

Gizlilik odaklı kripto para birimi Monero (XMR) takip edilemiyor ve bu yüzden ABD ödül bile açıkladı. Monero ağındaki işlemleri izlemenin yolunu bulan hackerlara devasa ödül vadeden ABD bunu halen başarabilmiş değil. Veya suçluların kendini güvende hissetmesi için bunu açıklamıyorlar.

Bir Redditor, kolluk kuvvetlerinin gizlilik odaklı Monero’yu takip edil edemediklerini sordu. Başka bir kullanıcı da bunu takip edebildiklerini söyledi. Gizli Servis “Beni arayın” diye cevap verdi.

Amerikan Gizli Servisi NFT

Başka bir kullanıcı Gizli Servise kendi meme coinlerini veya tokenleri çıkarıp çıkarmayacaklarını sordu. Yetkililerse geçen yıl bastıkları koleksiyonu paylaştı. Bunu yaparken NFT dolandırıcılığı hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istediklerini de belirttiler.

Koleksiyonda Alcatraz ve Çin Mahallesi gibi San Francisco’daki ajanlar yer alıyor.