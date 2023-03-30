En büyük kripto para Bitcoin (BTC), 2022'de sayısız iniş ve çıkışların yaşandığı yüksek volatiliteli bir döneme rağmen 2023'te yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor.

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En büyük kripto para Bitcoin (BTC), 2022’de sayısız iniş ve çıkışların yaşandığı yüksek volatiliteli bir döneme rağmen 2023’te yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Bu, BTC’nin ABD doları karşısındaki yükselişe bakılarak rahatlıkla anlaşılabiliyor. İşte ABD doları karşısında Bitcoin’in dikkat çeken yükselişi.

1 ABD Doları İle Artık Daha Az Satoshi Alınabiliyor

2023’e güçlü bir başlangıç yapan Bitcoin’in değerinde önemli bir artış yaşandı. Artık bir ABD doları karşılığında yılın başına göre yüzde 42 daha az Satoshi (Bitcoin’in en küçük birimi) satın alınabiliyor. 2023’ün başında yatırımcılar bir ABD doları karşılığında yaklaşık 6 bin 42 Satoshi satın alabiliyordu ancak güncel fiyatlarla 30 Mart itibariyle yatırımcılar aynı miktardaki ABD doları ile yalnızca yaklaşık 3 bin 497 Satoshi satın alabiliyor.

Bilindiği gibi Satoshi, Bitcoin’in en küçük birimidir ve adını kripto paranın anonim yaratıcısı Satoshi Nakamoto’dan almaktadır. Bir satoshi 0.00000001 BTC’ye karşılık gelir, yani 100 milyon Satoshi bir BTC’ye eşittir. Bir BTC’nin değeri piyasa talebe göre belirlenir ve Bitcoin, 21 milyonluk sınırlı arzı ile yatırımcılar ve trader’lar arasında oldukça değerlidir.

Güncel veriler, Bitcoin’in yılın başından bu yana yüzde 70’in üzerinde değer kazandığını gösteriyor olmasından dolayı ABD doları başına Satoshi miktarındaki düşüş pek de şaşırtıcı değil. 1 Ocak 2023 tarihinde 16 bin 500 dolardan işlem gören Bitcoin, güncel fiyatlarla yaklaşık 28 bin dolardan el değiştiriyor. Özellikle, Bitcoin’in fiyatı 30 Mart’ta kısa bir süreliğine 29 bin doların üzerine çıkarak psikolojik olarak önemli bir seviye olan 30 bin doları aşma çabasını sürdürdüğünü gösterdi. Şu anda Bitcoin’in toplam piyasa değeri 549 milyar dolarda seviyesinde bulunuyor.

Gareth Soloway’e Göre Bitcoin’de Düşüş Kaçınılmaz

ABD’de faizlerin duraklamasının Mayıs ayında bir Bitcoin rallisi başlatabileceği göz önüne alındığında, kripto para yatırımcıları yakın gelecekte ABD doları karşılığında daha az Satoshi alacaklar gibi görünüyor. Ancak InTheMoneyStocks.com’un Baş Piyasa Stratejisti Gareth Soloway’in öngörüsü yeni bir rallinin yaşanmasından önce Bitcoin‘in 13 bin dolara kadar düşmesi yönünde. Soloway, ABD’de patlak veren bankacılık krizi ile hareketlenen piyasaların durgunlaşmasıyla bu düşüşün başlayacağını savunuyor.