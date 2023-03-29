Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


ABD Başkanı Joe Biden’dan Bitcoin ve Altcoin’leri de İlgilendiren Flaş Açıklama!

ABD Başkanı Joe Biden, 28 Mart'ta yaptığı açıklamada, yetkilerle birlikte bankacılık krizini çözmek için mümkün olan her şeyi yaptıklarını belirtse de krizin devam ettiği ve henüz bitmediği şeklinde flaş bir açıklamada bulundu.
08:35
29 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD Başkanı Joe Biden, 28 Mart’ta yaptığı açıklamada, yetkilerle birlikte bankacılık krizini çözmek için mümkün olan her şeyi yaptıklarını belirtse de krizin devam ettiği ve henüz bitmediği şeklinde flaş bir açıklamada bulundu. Biden’ın bu açıklaması ilk olarak ABD’de parlak veren ve Avrupa’ya da sıçrayan bankacılık krizinin ardından yükselişe geçen ve 29 bin dolara varan bir yükseliş yapan Bitcoin (BTC) için yükselişin devam edeceği yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Joe Biden’dan “Henüz Bitmiş Değil” Yanıtı

ABD Başkanı Joe Biden, kısa süre önce yaptığı açıklamada ülkede parlak veren bankacılık kriziyle mücadelenin devam ettiğini ancak krizin henüz bitmediğini söyledi. Biden’ın krizin devam ettiğini açıklaması ise yönetiminin konuyu ele almak için daha fazla idari eylemde bulunup bulunmayacağı sorusuna “Hayır, henüz bitmiş değil. Yakından takip ediyoruz” şeklinde yanıt vermesiyle geldi.

Silicon Valley Bank’ın (SVB) ve birkaç gün sonra da Signature Bank’ın iflas etmesi, ABD’de bankacılık sektöründe yatırımcı güveninin düşmesine neden olarak hisse senetlerini vurdu ve büyük bir finansal krizin yaklaşmakta olduğu korkularınının artmasına neden oldu. Geçen hafta İsviçre bankası Credit Suisse’in kurtarılması için yapılan anlaşma ve bu hafta SVB’nin varlıklarının First Citizens Bancshares’e satılması piyasaların bir miktar sakinleşmesine yardımcı olmuş olsa da yatırımcılar finansal sistemde daha fazla sorunun olduğu ancak bu sorunların gizlendiği düşüncesiyle temkinli bir şekilde hareket etmeye devam ediyor.

Bankacılık Krizi ve Bitcoin

En büyük kripto para Bitcoin, bankacılık sistemindeki kaosun ortasında önemli bir sermaye girişi görerek yukarı yönde ciddi bir çıkış yaptı. Bitcoin’in ilk başta krize olumsuz karşılık verdiği ve 10 Mart’ta 19 bin 600 dolar seviyesine kadar gerilediği görülse de ardından sürpriz bir yükselişle karşıya karşıya kalındı ve 22 Mart’ta 28 bin 700 dolara kadar çıktı.

Bankacılık krizinin kontrol altına alındığı görüşüyle piyasaların sakinleşmesinin ardından bir miktar geri çekilen BTC, 28 bin doların üzerinde tutunmayı başarsa da 27 Mart’ta ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun (CFTC) Binance’a dava açtığı haberinin gelmesinin ardından 26 bin 600 dolara kadar düştü. Piyasa gözlemcileri, Biden’ın yaptığı açıklamaya işaret ederek Bitcoin‘deki bankacılık krizi yükselişinin devam edeceği, en büyük kripto paranın beraberinde altcoin fiyatlarını de yukarı çekeceği yorumlarını yapmaya başladılar.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
İlgili Yazılar
Piyasa Gurusu ‘Temkinli Davranın’ Dedi ve Ekledi: Bu Altcoin Hızla Yükselebilir!
Piyasa Gurusu ‘Temkinli Davranın’ Dedi ve Ekledi: Bu Altcoin Hızla Yükselebilir!
ABD Doları ve Bitcoin! 3 Ay Öncesine Göre Yüzde 42 Daha Pahalı!
ABD Doları ve Bitcoin! 3 Ay Öncesine Göre Yüzde 42 Daha Pahalı!
Bitcoin ve Altcoin Yatırımcıları da Bunu Bekliyordu! Ünlü İsim “Yanıldım” Diyerek Piyasalarda Yeni Rotayı Tayin Etti!
Bitcoin ve Altcoin Yatırımcıları da Bunu Bekliyordu! Ünlü İsim “Yanıldım” Diyerek Piyasalarda Yeni Rotayı Tayin Etti!
Bitcoin Daha Kaç Darbe Yiyecek? Bu Ülkenin Kararı Diğer Ülkelere Yansırsa Yatırımıcının İşi Yaş!
Bitcoin Daha Kaç Darbe Yiyecek? Bu Ülkenin Kararı Diğer Ülkelere Yansırsa Yatırımıcının İşi Yaş!
Piyasa Uzmanından Gündeme Bomba Gibi Düşen Bu Altcoin İçin İddialı Yorum: Dibi Gördü
Piyasa Uzmanından Gündeme Bomba Gibi Düşen Bu Altcoin İçin İddialı Yorum: Dibi Gördü
Dikkat! Binance TR CEO’sundan Detaylı Piyasa Analizi! Kriptoda Boğa Gelecek Mi?
Dikkat! Binance TR CEO’sundan Detaylı Piyasa Analizi! Kriptoda Boğa Gelecek Mi?
Ünlü Milyarder Bitcoin ve Bu Altcoin’i İşaret Etti: Yükseliş Devam Edecek
Ünlü Milyarder Bitcoin ve Bu Altcoin’i İşaret Etti: Yükseliş Devam Edecek
XRP’de Dönüm Noktası! İşte Yatırımcısının Hayatını Kurtarabilecek Kritik Noktalar!
XRP’de Dönüm Noktası! İşte Yatırımcısının Hayatını Kurtarabilecek Kritik Noktalar!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Yüzde 63 Yükseliş Sinyali Geldi! Nisan Ayından Önce Bu 3 Altcoin’e Bakmadan Geçmeyin!
Altcoinler Yükselecek Mi? Güncel BTC, XRP, AVAX, CHZ, DOGE ve MASK Yorum!
Ya Tamam Ya Devam! Yatırımcıların Yakından Takip Ettiği Bu Altcoin İçin Vakit Daralıyor!
Teknik Görünüm Korkunç! Bu Altcoin Yatırımcılar İçin Tehlike Saçıyor!
Böyle Fırsat Bir Kez Gelir! Tekniğe Göre Bu Altcoin’de Yükseliş Kaçınılmaz!
Güncel NFT Haberleri
Yapay Zeka Adımı Geldi! Binance Bicasso Nedir? 10 Soru ve Cevabı!
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Heyecanla Bekleniyordu dYdX Artık Başlatıyor! DeFi Altcoin Uçabilir!
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023