ABD Başkanı Joe Biden, 28 Mart'ta yaptığı açıklamada, yetkilerle birlikte bankacılık krizini çözmek için mümkün olan her şeyi yaptıklarını belirtse de krizin devam ettiği ve henüz bitmediği şeklinde flaş bir açıklamada bulundu.

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ABD Başkanı Joe Biden, 28 Mart’ta yaptığı açıklamada, yetkilerle birlikte bankacılık krizini çözmek için mümkün olan her şeyi yaptıklarını belirtse de krizin devam ettiği ve henüz bitmediği şeklinde flaş bir açıklamada bulundu. Biden’ın bu açıklaması ilk olarak ABD’de parlak veren ve Avrupa’ya da sıçrayan bankacılık krizinin ardından yükselişe geçen ve 29 bin dolara varan bir yükseliş yapan Bitcoin (BTC) için yükselişin devam edeceği yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Joe Biden’dan “Henüz Bitmiş Değil” Yanıtı

ABD Başkanı Joe Biden, kısa süre önce yaptığı açıklamada ülkede parlak veren bankacılık kriziyle mücadelenin devam ettiğini ancak krizin henüz bitmediğini söyledi. Biden’ın krizin devam ettiğini açıklaması ise yönetiminin konuyu ele almak için daha fazla idari eylemde bulunup bulunmayacağı sorusuna “Hayır, henüz bitmiş değil. Yakından takip ediyoruz” şeklinde yanıt vermesiyle geldi.

Silicon Valley Bank’ın (SVB) ve birkaç gün sonra da Signature Bank’ın iflas etmesi, ABD’de bankacılık sektöründe yatırımcı güveninin düşmesine neden olarak hisse senetlerini vurdu ve büyük bir finansal krizin yaklaşmakta olduğu korkularınının artmasına neden oldu. Geçen hafta İsviçre bankası Credit Suisse’in kurtarılması için yapılan anlaşma ve bu hafta SVB’nin varlıklarının First Citizens Bancshares’e satılması piyasaların bir miktar sakinleşmesine yardımcı olmuş olsa da yatırımcılar finansal sistemde daha fazla sorunun olduğu ancak bu sorunların gizlendiği düşüncesiyle temkinli bir şekilde hareket etmeye devam ediyor.

Bankacılık Krizi ve Bitcoin

En büyük kripto para Bitcoin, bankacılık sistemindeki kaosun ortasında önemli bir sermaye girişi görerek yukarı yönde ciddi bir çıkış yaptı. Bitcoin’in ilk başta krize olumsuz karşılık verdiği ve 10 Mart’ta 19 bin 600 dolar seviyesine kadar gerilediği görülse de ardından sürpriz bir yükselişle karşıya karşıya kalındı ve 22 Mart’ta 28 bin 700 dolara kadar çıktı.

Bankacılık krizinin kontrol altına alındığı görüşüyle piyasaların sakinleşmesinin ardından bir miktar geri çekilen BTC, 28 bin doların üzerinde tutunmayı başarsa da 27 Mart’ta ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu’nun (CFTC) Binance’a dava açtığı haberinin gelmesinin ardından 26 bin 600 dolara kadar düştü. Piyasa gözlemcileri, Biden’ın yaptığı açıklamaya işaret ederek Bitcoin‘deki bankacılık krizi yükselişinin devam edeceği, en büyük kripto paranın beraberinde altcoin fiyatlarını de yukarı çekeceği yorumlarını yapmaya başladılar.