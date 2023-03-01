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ABD Başkanı Joe Biden’ın son dönemdeki üst düzey ekonomi danışmanlarından Daleep Singh, 28 Şubat’ta ABD senatörlerine yaptığı açıklamada yönetimin fidye yazılımları ve yaptırım ihlallerini mümkün kılan özel kripto paraları saf dışı bırakmanın bir yolu olarak aktif bir dijital dolar arayışı içinde olduğunu söyledi.

“Kripto Para Ekosistemini Saf Dışı Bırakacak”

ABD Başkanı Joe Biden‘ın Ulusal Ekonomi Konseyi başkan yardımcısı ve Ulusal Güvenlik Konseyi ulusal güvenlik danışmanı yardımcısı olarak atadığı Daleep Singh, ABD Senato Bankacılık Komitesi oturumunda yönetimin ABD’nin kripto paraları düzenlemesini teşvik etmek için bir başkanlık emri yayınlayarak başkana hizmet ettiğini hatırlattı.

Singh, Biden’ın 2022’nin Mart ayında yayınladığı başkanlık emrine ilişkin “Hükümetimizi bir dijital dolar başlatmaya zorlamaya çalıştığını, bunun atabileceğimiz en iyi adım olduğunu düşünüyorum çünkü Rusya gibi ulusal güvenlik düşmanlarının eksikliklerimizi, kritik altyapımız açısından zayıflıklarımızı istismar etmesine izin veren kripto para ekosistemini saf dışı bırakacak.” dedi.

Biden’ın eski danışmanı Federal Reserv (Fed) tarafından çıkarılan bir merkez bankası dijital parası (CBDC), hükümet tarafından desteklenen dijital dolarla örüşen hükümetin denetimi dışındaki stablecoin‘ler üzerindeki potansiyel etkileri de dahil olmak üzere hem bankacılık sektöründe hem de kripto para sektöründe dramatik bir değişime neden olacağını düşünüyor. Biden’ın verdiği başkanlık emri ile verdiği talimatın ardından ABD Hazine Bakanlığı’nın geçen yıl federal hükümetin dijital dolar üzerinde çalışmaya devam etmesini ve böyle bir şeyin “ulusal çıkarlara” uygun olup olmadığını değerlendirmesini tavsiye eden kendi raporunu yayınladı.

“Kripto Paralar ABD’nin Düşmanlarına Yardımcı Oluyor”

Kripto paraların ABD’nin düşmanlarının yaptırımlarının etkisinden bir dereceye kadar kaçmasına imkan sağladığını öne süren Singh, “Bu tür bir kaçınma yaptırım ihlallerinin büyük bir bölümünü temsil etmiyor olsa da bir dolarlık kaçınmayı bile hoş görmememiz gerekiyor.” dedi.

Singh, kripto paraların ABD’li şirketlerin fidye ödemesi yapmaya zorlamak için kullanıldığını savunan Senatör Elizabeth Warren’ın yönelttiği soruya cevap olarak kripto para konusuna değindi ve “ABD’nin yaptırımlarından kaçmak için kullanılıyor ve ABD’nin düşmanlarını zenginleştirmek için kullanılıyor. Kripto paraları kontrolsüz bırakarak bu adamlara yardım etmeyi bırakmalıyız.” dedi.

Wall Street banka lobicileri dijital dolar fikrini finansal sistemin istikrarına yönelik bir tehdit olarak görseler de 2022’nin Temmuz ayında Finansal Araştırma Ofisi tarafından hazırlanan bir raporda ABD’nin CBDC’sinin hükümete bir erken uyarı sistemi ya da ekonomik sıkıntı işaretleri verebileceği savunuldu. Federal Reserv’in dijital doları ihraç etmesi ve yönetmesi gerekecek olsa da yönetim kurulu üyelerinden biri olan Christopher Waller bu fikre açıkça karşı çıkıyor.