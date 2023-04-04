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  •   825 BTC ve 2195 BTC İle Bitcoin Üretiminde Tüm Zamanların Aylık ve Çeyreklik Rekorunu Kırdı!

825 BTC ve 2195 BTC İle Bitcoin Üretiminde Tüm Zamanların Aylık ve Çeyreklik Rekorunu Kırdı!

12:05
4 Nisan 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın en büyük Bitcoin madencilik şirketlerinden Marathon, BTC üretiminde tüm zamanların aylık ve çeyreklik rekorunu kırdığını bildirdi. Buna göre şirket, yılın ilk çeyreğinde 61.5 milyon doların üzerinde BTC üretti.

Tüm Zamanların Aylık ve Çeyreklik Rekorunu Kırdı

Dev Bitcoin madencilik şirketi Marathon, Mart ayında aylık Bitcoin üretim rekorunu kırarak 825 BTC ürettiğini bildirirken, yılın ilk çeyreğinde tüm zamanların çeyreklik rekorunu kırdığını toplamda 2 bin 195 BTC ürettiğini bildirdi.

Marathon’un ürettiği BTC miktarındaki artış şirketin operasyonel hash rate’indeki (madencilik gücündeki) yüzde 64’lük artıştan kaynaklanıyor. Şirket, 1 Ocak’tan bu yanan madencilik gücünü 7 EH/s’den 11,5 EH/s’ye çıkardı.

Marathon ayrıca geçtiğimiz ay Applied Digital’in Kuzey Dakota’daki tesisinde daha önce kurulmuş olan 13 bin Bitcoin madencisine de enerji verdiğini bildirdi. Şirket, Nisan ayının ilk günü itibariyle teorik üretim kapasitesi 11,5 EH/s olan yaklaşık 105 bin 200 Bitcoin madencisinden oluşan bir işletme filosuna sahip olduğunu bildirdi. Marathon, yıl ortasında madencilik gücünü 23 EH/s’ye çıkarmayı hedefliyor.

Marathon Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Fred Thiel, şirketin BTC üretimine ilişkin yaptığı değerlendirmede “Operasyonel ilerlememize ek olarak, çeyrek boyunca mali durumumuzu da iyileştirdik. Borcumuzu 50 milyon dolar azalttık ve vadeli kredimizi ön ödememizin ve Silvergate Bank ile kredi anlaşmalarımızı sonlandırmamızın ardından kısıtlanmamış Bitcoin varlıklarımızı 3 bin 132 BTC artırdık.” dedi. Thiel ayrıca Marathon’un yılın ilk çeyreğinden yaklaşık 124.9 milyon dolar değerinde kısıtlanmamış nakit ve nakit benzerleri ve 31 Mart’ta piyasa değeri yaklaşık 326.5 milyon dolar olan 11 bin 466 BTC ile çıktığını ekledi.

2022 Net Zararı 680 Milyon Doları Aştı

Marathon’un 2022 yılı 4’ncü çeyrek geliri bir önceki yıla göre yüzde 58 azalarak 28.4 milyon dolara düşerken, 2022 için tam bir yıl geliri de yüzde 26 düşüşle 117.8 milyon dolar oldu. 2021’de 38.1 milyon dolar zarar bildiren Bitcoin madencilik şirketinin geçen yılki net zararı ise 686.7 milyon dolar oldu.

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