SEC’in önünde birkaç yol var ve birini seçmesi an meselesi gibi görünüyor. Takvim net ve olası senaryolar piyasayı direkt etkileyecek. Daha önce birçok kez ifade ettiğimiz üzere Grayscale davası SEC’in Spot Bitcoin ETF’i önünde en büyük engeldi. Bu engel ortadan kalktı üstelik onay ihtimalini artıracak bir kararla.

SEC Spot Bitcoin ETF Onayı

Grayscale Investments’ın mahkemeyi kazanmasıyla ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu artık köşeye sıkıştı. Bundan sonra ne yapacak? Genel çerçevede ya savaşmaya ya da artık pes etmeye karar verecek. Güncel durumu özetlemek için uzun uzun açıklamalar yapmak yerine ana noktaları maddeler halinde ele alabiliriz.

SEC bu mahkemeyi 3 üyenin de haksız olduğunu söyleyişiyle net biçimde kaybetti.

SEC eğer ETF başvurularını reddetmek isterse henüz dillendirmedikleri başka nedenler bulmak zorunda.

Bir sorun var, vadeli ETF onayı verdiği için SEC’in bahaneleri 2021 ve sonrasında gelen onaylarla çelişmemeli. SEC bunu nasıl yapacak? Manipülatif piyasalar, fiyat volatilitesi, riskler ve daha bugüne kadar dillendirdiği tüm bahaneler suya düştü.

SEC bu aşamadan sonra 4 seçeneğe sahip. Karar itiraz edebilir, ETF onaylarını verebilir, yeni ret bahaneleri arayabilir veya son olarak hiçbir şey yapmaz.

SEC eğer ETF onayı vermezse Mart ayında başvuruların hepsi (ret kararı vermediği için) otomatik olarak onaylanacak.

onayı vermezse Mart ayında başvuruların hepsi (ret kararı vermediği için) otomatik olarak onaylanacak. Temyiz için 44 günü kalan SEC’in haklı bir gerekçe bulması gerekiyor. Fakat işe bakın ki dava gayet açık ve netti. Yani SEC’in mahkemeyi temyize ikna edecek bir argüman bulması mümkün görünmüyor.

Uzmanların Yorumları

Foley & Lardner ile kripto müşterilerini temsil eden eski bir SEC avukatı olan Pat Daugherty şunları söyledi;

“Keyfi ve kaprisli’ Gary Gensler’in federal mahkemelerden duymak istemesi gereken kelimeler değil, ancak bu oybirliğiyle karar veren yargıçlar heyetinin ajansının kararını adlandırdığı şey bu. SEC, neden Bitcoin vadeli işlemlerine dayalı ETF’leri onaylayabildiğini ancak Bitcoin’e dayalı bir ETF’yi onaylamadığını açıklayamadı. Amerika’da benzer vakaların aynı şekilde ele alınması gerektiğinden kaybettiler”.

Cornell Hukuk Fakültesi’nde kripto ve ETF inovasyon dersleri de veren Daughtery şunları söyledi;

“Bu davayı kaybettikten sonra SEC için akıllıca olan Grayscale’in başvurusunu hızla onaylamak olacaktır. Başkan Gensler geri adım atacak ve rotasını değiştirecek mi? Belki de Capitol Hill’deki birkaç Demokrat onu ikna edecektir.”

SEC‘de çalışmış ve şu anda Paradigm’da politika direktörü olan Justin Slaughter şunları söyledi;

“Daha önce bir finansal düzenleyicinin bir başvuruyu reddetmesinin (Grayscale’de olduğu gibi bir ılımlı, bir muhafazakar ve bir ilericiden oluşan) iki partili bir yargı heyeti tarafından tokatlandığını hiç görmemiştim. SEC, DC’de iki partililiği yeniden tesis etti.”

Son olarak CoinRoutes’un kurucu ortağı ve CEO’su Dave Weisberger şunları söyledi;

“SEC’in Grayscale’in Bitcoin ETF’sini onaylayacağını garanti etmese de, özellikle Blackrock ve Fidelity’den yeterli bilgi paylaşım anlaşmaları olduğunu düşündükleri tüm ETF başvurularını onaylamaları muhtemeldir”.

Şimdi Cuma günü 7 ETF için SEC karar verecek. Davanın üstüne yeni bir erteleme kararı mantıklı olabilir. Fakat ret şimdilik SEC için riskli görünüyor.