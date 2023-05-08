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Kral kripto para birimi Cuma günü gelen makro ekonomik verilerin ardından bugün 28.000 doların altına düştü. Fakat bunun bir sebebi daha var. Önümüzdeki saatlerde yaşanacak kritik gelişmeler fiyatı direkt etkileyecek. Bununla birlikte popüler bir altcoin yeniden kilit açılışıyla gündeme geliyor. İşte yatırımcıları önümüzdeki 48 saatte bekleyen kritik gelişmeler.

Kripto Paralar Önemli Gelişmeler

Salı günü DYDX yatırımcıları için heyecanlı geçecek. Yılın başındaki kilit açılışını öteleseler de ara dönem kilit açılışları fiyat üzerinde risk oluşturuyor. Yarın yaklaşık 15 milyon dolarlık DYDX Tokenin kilit açılışı gerçekleşecek. Piyasa değeri 345 milyon dolar ve işlem hacmi 60 milyon dolar seviyelerinde yani kilidi açılan varlıklar hızla satışa giderse yatırımcılar ani düşüşler görebilir. Üstelik bu sefer kilit açılışının ertelenmesi gibi bir plan da yok.

Saat 15:30’da Fed üyesi Jefferson bazı açıklamalarda bulunacak. Akşam 19:05’te ise FOMC üyesi Williams konuşacak. Cuma günü gelen veriler, enflasyon beklentisi, faiz tavanı görünümü gibi kritik konularda Williams tarafından yapılacak açıklamalar yakından izlenecek. Hali hazırda Fed üyeleri faiz kararını oybirliğiyle alıyor ve Williams el kaldıran üyelerden biri.

Kripto Paralar Hareketlenecek

Asıl büyük olaylar ise Çarşamba günü yaşanacak. Enflasyon günü geldi çattı ve tüm kripto paralar Çarşamba günü yüksek volatiliteyle karşı karşıya kalacak. Bugün gelen satışların bir sebebi de enflasyon verisinin beklenti üstü gelme ihtimalidir. Cuma günü gelen anormal ücret artışı verisi ve güçlü istihdam bize enflasyonun iyi gelmeyebileceğini gösteriyor. Diğer taraftan gıda enflasyonundaki gerileme ve petrol fiyatlarındaki düşüş yatırımcılar bir nebze destek olabilir.

Çekirdek enflasyonun önceki ay açıklanan %5,6’nın kesinlikle altında olması gerekiyor. Eğer üstünde veya eşit bir verir görürsek bu Fed’in enflasyonda düşüşe ikna olması için birkaç ay daha artırım tehdidini masada tutması anlamına gelebilir.

Akşam saatlerinde Temsilciler Meclisinde “kripto paralardaki düzenleyici boşluklar” konusu gündeme alınacak. Bu konu yaptırım, kısıtlamaların da tartışılabileceği bir ortam oluşturuyor. O yüzden temsilcilerin ve ifade veren bilirkişilerin yapacakları yorumlar yatırımcıları ürkütebilir.

Son olarak CHZ Coin yatırımcılarının heyecanla beklediği Fan Token Blockchain’i için lansmanın yapıldığını göreceğiz. Chiliz ekibi güçlü ortaklara sahip ve bu lansmanda bazı müjdeler açıklayıp fiyatı yukarı taşıyabilirler.