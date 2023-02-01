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2022 yılı kripto para yatırımcıları için oldukça zor bir dönemdi ve tek problem sektördeki kötü oyuncular değildi. Gerekli yetkinliğe sahip olmayan geliştiricilerin elinden geçen akıllı sözleşmeler saldırganların hedefi oldu ve özellikle DeFi kullanıcıları milyarlarca dolar kaybetti. Bu durum kripto paralara zarar veriyor.

Kuzey Kore Kripto Para

Saldırgan tavrı ve nükleer planları nedeniyle yaptırım uygulanan Kuzey Kore şeytani planlarını finanse etmenin kolay yolunu kriptoda buldu. Blockchain analiz firması Chainalysis bugün yayınladığı raporda genel kripto kayıplarının 2021’e nispeten önemli ölçüde arttığına dikkat çekti. Firmaya göre, ABD’li yetkililerin Kuzey Kore hükümetiyle ilişkilendirdiği hack grupları, 2022’de tahmini 1,7 milyar dolar çaldı. ABD’li yetkililer Kuzey Kore hükümetinin uluslararası yaptırımlar karşısında gelir elde etmenin bir yolu olarak kripto para sektörüne odaklandığını düşünüyor.

ABD’nin siber ve gelişmekte olan teknolojilerden sorumlu ulusal güvenlik danışman yardımcısı Anne Neuberger temmuz ayında yaptığı açıklamada, bilgisayar korsanlığı yoluyla çalınan paranın Pyongyang’ın silah geliştirme programlarının finansmanının yaklaşık üçte birini oluşturduğunu söyledi. Kuzey Kore hükümeti genç yetenekleri keşfederek bu alanda eğitiyor ve bu parlak beyinler ülkedeki diğer vatandaşlardan daha müreffeh bir hayat yaşıyor.

Kripto Para Hack

ABD Federal Soruşturma Bürosu geçen hafta iki Kuzey Koreli siber suç grubunu, geçen yıl haziran ayında Harmony Bridge kripto hizmetinde gerçekleşen bir soygunda 100 milyon dolar çalmakla suçladı. ABD’li yetkililer, FBI’ın daha önce Kuzey Kore’nin Keşif Genel Bürosu ile ilişkili olduğunu söylediği özel bir bilgisayar korsanlığı birimi olan Lazarus Group’un da mart ayında popüler bir video oyunu olan Axie Infinity’ye bağlı bir blockchain ağından yaklaşık 600 milyon dolar çaldığını söyledi.

Chainalysis raporunda şunları yazdı;

“Kuzey Kore bağlantılı bilgisayar korsanları şüphesiz sofistike ve kripto para ekosistemi için önemli bir tehdit oluştursa da kolluk kuvvetleri ve ulusal güvenlik kurumlarının mücadele etme kabiliyeti artıyor. Her işlem halka açık bir deftere kaydedildiğinde, bu, kolluk kuvvetlerinin olaydan yıllar sonra bile her zaman takip edebilecekleri bir izleri olduğu anlamına gelir ki bu da soruşturma teknikleri zaman içinde geliştikçe paha biçilmezdir.”

Chainalysis, DeFi hizmetlerinden çalınan 3,1 milyar doların %64’ünün, Cross-Chain köprülerinden geldiğini gözlemledi. 2022 yılı başında Vitalik Buterin özellikle köprüler konusunda büyük risk olduğuna dikkat çekmiş ancak uyarısı yeterince karşılık bulmamıştı.