Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 30.000 doların altında alıcı bulmaya devam ediyor. Peki düşüş sürecek mi? Önceki aylarda DXY ile ters korelasyonunu sürdüren fiyat şimdi değer kaybeden dolara rağmen yönünü yukarı çeviremedi. Yatırımcılar yaklaşan Fed toplantısının da etkisiyle temkinli kalmaya devam ediyor.

Bitcoin (BTC) Yorum

Bitcoin’in dar bir aralıkta sıkışıp kalması, bir sonraki olası kırılmanın yönünü tahmin etmeyi zorlaştırıyor. Genellikle Bitcoin ile ters korelasyon içinde hareket eden dolar endeksi (DXY) 100’ün altına düştü ancak bu Bitcoin‘i daha yükseğe taşıyamadı. Bu da Bitcoin’in yakın vadede kendi rotasını çizdiğini gösteriyor. Bu nedenle, bu hafta büyük şirketlerin kazanç sezonu ABD hisse senedi piyasalarını etkileyebilir ancak Bitcoin önceki dönemlerdekine benzer hareketlilikler yaşamayacak. En azından şimdilik görünüm bu şekilde.

Bitcoin’in bir sonraki hareketine ilişkin belirsizlik balinaları caydırmadı. CryptoQuant’ın katkıda bulunan analisti SignalQuant harcanmamış işlem çıktılarının, 2019’da görülen artışa benzer şekilde 2023’te de yükseldiğini vurguladı. Gösterge yükselmeye devam ederse, Bitcoin’in önceki dönemlere benzer istikrarlı yükselişler görmesi muhtemeldir.

Bitcoin Fiyat Tahmini

26 Temmuz tarihindeki Fed faiz kararına kadar BTC fiyatının yeni dipler yapması muhtemel. Her toplantı öncesi artan olumsuz hissiyat yatırımcıların iştahını baltalıyor ve satıcılar fiyatı aşağı çekiyor. Bitcoin boğaları son üç gündür 20 günlük EMA’yı (30.173 dolar) ancak daha yüksek zirveler konusunda başarılı olamadılar. Bu da mevcut seviyelerde agresif bir talep eksikliği olduğunu gösteriyor.

20 günlük EMA düzleşmeye başladı ve göreceli güç endeksi orta noktanın hemen üzerinde, bu da arz ve talep arasında bir denge olduğunu gösteriyor. Bu durum pariteyi bir süre daha 29.500 ve 31.500 dolar arasındaki dar aralıkta tutabilir.

Alıcılar Fed toplantısı sonrasında 32.400 dolar üstü kapanışlar görebilirse Bitcoin fiyatı 40.000 doları güçlü biçimde hedefleyebilir. Ancak 29.500 dolar altı kapanışlar 28.671 ve 27.500 dolar bandına düşüşü tetikleyecektir. Bu senaryoda altcoinler yine çift haneli kayıplarla karşı karşıya kalabilir.