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Yaklaşık 1 sene sonra Bitcoin halving’i gerçekleşecek ve madencilerin blok başına ödülü yüzde 50 azalacak. Bugüne kadar boğa sezonları hep göz göre göre geldi. Kısa vadeli hissiyat ayı sezonunda daha fazla düşüş ve boğada daha fazla yükseliş yönünde olur. Ancak yatırımcıların çoğu uzun vadede neler olduğunu umursamaz.

Bitcoin Halving

Bitcoin fiyatı bugüne kadar 4 yıllık döngülere sadık kaldı. Bu döngülerde dip ve tepenin yanı sıra hep uzun süren sıkıcı yatay fiyat hareketleri de gördük. Muhtemelen son döngünün dip seviyesine 2022 Kasım ayında ulaştık ve şimdi yükseliş hissiyatının körüklenebileceği bir döneme giriyoruz. Can sıkan yatay seyri geçtiğimiz yıl yatırımcılar fazlasıyla yaşamıştı.

Bu döngülerde dip seviye genelde halving gerçekleşmeden en az 1 yıl önce işaretlendi. Kripto gurusu Pete Rizzo da dahil olmak üzere uzun süredir Bitcoin‘i takip edenler için geleceğin büyük ölçüde farklı olacağına inanmak için çok az neden var.

“Küçük bir hatırlatma, dünyanın en değerli parası yalnızca daha da kıtlaşmak üzere tasarlandı. Buna göre plan yapın”.

Rizzo önceki halving’in fiyat üzerinde nasıl sonuçlar doğurduğuna aşıdaki grafikle dikkat çekti.

Kripto Paraların Geleceği

Dip seviye tamam, sıkıcı yatay günlerin de çoğunu yaşadık ve her kes 2024 yılından umutlu. Yatırımcı ve girişimci Alistair Milne daha da ileri giderek, BTC’ye yatırım yapmak için doğru zamanın şimdi olduğunu söylüyor. Yani onda umuttan daha fazla inanç var.

“Koyu yeşil olduğunda açığa satış yapmayın ve maviye dönmeden önce tamamına sahip olun…”

Bu arada ayın başlarında, Bitcoin endüstrisinin bir başka popüler ancak tartışmalı ismi de aynı halving söylemini kullanarak fiyat döngülerinin bir şans meselesi olmadığı konusunda ısrar etti. Stock-to-Flow (S2F) Bitcoin fiyat tahmin modellerinin mucidi PlanB, kendi paylaşımında, piyasa katılımcılarının yarısının halving ve fiyat arasındaki ilişkinin rastgele olduğunu düşündüğünü iddia etti.

“Bitcoin S2F/halving neden fiyatlandırılmıyor? Çünkü ~%50’si son 3 yarılanmadan (kırmızı) sonra BTC fiyatındaki sıçramaların tesadüf olduğunu düşünüyor”.

2021 sonundaki 100 bin dolarlık Bitcoin fiyat hedefinin onun itibarını önemli ölçüde zedelediğini biliyoruz. Peki ya halving konusunda yine yanılmazsa? Boğa sezonunda S2F modeli harika çalışıyordu belki de onun yeniden gözde analistler arasına geri döneceği günlere giriyoruzdur.