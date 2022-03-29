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2018 Çöküşünü Bilmişti: Analistten Bitcoin İçin Pozitif Sinyal!

Piyasanın popüler isimlerinden olan ve 2018’deki çöküşü tahmin eden analist, Bitcoin (BTC) için pozitif görüşlerini paylaştı. 
17:39
29 Mart 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker

Piyasanın popüler ve tecrübeli yatırımcılarından olan Peter Brandt, lider kripto para birimi Bitcoin ile ilgili önemli görüşlerini paylaştı. Bitcoin (BTC) yazının kaleme alındığı an itibari ile 47.660 dolar bandında işlem görüyor.

Bitcoin Fiyat Beklentileri

Bitcoin’in 2018 yılında yaşadığı büyük düşüşü doğru bir şekilde bilen analist, Bitcoin ile ilgili pozitif açıklamalarda bulundu. Brandt’a göre Bitcoin’in son fiyat hareketi, kripto para biriminin 2019 yılında boğa döngüsünün ilk dönemine girmeden önce 3.500 dolara kadar geri çekildiği grafikler ile benzerlik taşıyor. Dolayısıyla analiste göre şu anda grafikler, Nisan 2019 piyasa yapısı ile benzer şekilde hareket ediyor.

Brandt’ın grafiklerine bakıldığında, yükselen üçgen modelinden kopuş, Bitcoin’in bir taban oluşturduğunu ve boğa piyasasının bir sonraki ayağını başlatmaya hazır olduğunu gösteriyor. Ancak Brandt yaptığı açıklamalarda, teknik göstergeler benzer olsa bile BTC’nin bir boğa koşusuna hazırlandığının garanti edilemeyeceğini dile getiriyor.

Bu noktada ünlü analist açıklamalarında, “Grafikler geleceği tahmin ETMEZ. Grafikler olasılık bile sunmuyor. Grafikler olasılıkları önerir ve bir işlemde riskleri yönetmede faydalıdır. Grafik desenleri çalışabilir, başarısız olabilir veya dönüşebilir.” sözlerini kullanıyor.

BTC’de ATH Gelebilir Mi?

Piyasanın bir başka popüler analisti olan Dave the Wave ise Brandt’ın açıklamalarına verdiği yanıtta, Bitcoin’in haftalık zaman diliminde daha büyük bir artan üçgen oluşturduğunu dile getirdi. Bu da analiste göre, Bitcoin’in 69.000 dolarlık ATH seviyesine doğru hareket etme ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor.

Brandt ise Dave the Wave’in grafiğini değerlendirdi ve grafiğin olasılık dahilinde çalışabileceğini ifade etti. Dolayısıyla şu anda teknik anlamda piyasada Bitcoin için artış sinyalleri alınıyor. Ancak Brandt’ın da belirttiği gibi bu hiçbir zaman garanti değil ve yatırımcıların mutlaka kontrollü şekilde ilerlemesinde fayda var.

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