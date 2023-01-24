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2 Uzman Bitcoin İçin Konuştu! Yatırımcıları Korkuttular!

Geçen yılın büyük Bitcoin (BTC) çöküşünü öncesinden haber vermesiyle nam salan kripto para analisti ve trader'ı Capo ve ünlü kripto para analisti Smart Contracter, yaptıkları BTC yorumları ile yatırımcıları korkuttu.
08:05
24 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Geçen yılın büyük Bitcoin (BTC) çöküşünü öncesinden haber vermesiyle nam salan kripto para analisti ve trader’ı Capo, mevcut rallinin kripto para boğaları için iyi bitmeyeceğini söyleyerek uyardı. Bir diğer ünlü kripto para analisti Smart Contracter ise “kar alma vakti geldi” diyerek yatırımcılara seslendi.

“Şimdiye Kadar Gördüğüm En Büyük Boğa Tuzağı”

Anonim kripto para analisti Capo, 710 binden fazla Twitter takipçisine kripto para piyasasındaki mevcut yükselişin gerçek güçten ve organik talebin bir sonucu olmadığını düşündüğünü söyledi:

Bunca zamandır Twitter’dan gelen gürültüden kaçınarak grafikleri kontrol ediyorum. Yukarı doğru hareketin gerçekleşme şekli, yüksek zaman dilimi dirençlerinin geçilme şekli… Açıkça manipüle edilmiş görünüyor, gerçek talep yok. Bir kez daha, şimdiye kadar gördüğüm en büyük boğa tuzağı. Ama beni tuzağa düşürmeyecekler.

Bir yatırımcı arkadaşının Bitcoin’in 18 bin dolardan gerçek talebe işaret edecek şekilde yükselirken stablecoin‘lerin basıldığına dikkat çekmesi üzerine Capo düşüş beklentisini iki katına çıkararak şunları söyledi:

Yapay ralli ne kadar uzun sürerse, düşüş de o kadar büyük ve sert olacaktır.

Geçtiğimiz hafta Capo, Bitcoin’in 21 bin dolar civarındaki ana direnci test etme sürecinde olduğunu belirterek “Yüksek zaman dilimi. BTC hala büyük direnci test ediyor. Haftalık mum kapanışı önemli olacak, ancak henüz yükseliş teyidi yok.” ifadelerini kullanmıştı.

“Kar Almaya Başlama Zamanı”

Öte yandan bir başka kripto para analisti olan Smart Contracter, Bitcoin’de kısa vadede düşüş beklentisini koruyor. BTC‘nin 2018’deki dip seviyeyi öncesinden haber vermesiyle tanınan kripto para analisti Bitcoin’in bu ay yaklaşık yüzde 38 yükseldikten sonra bir geri çekilme yaşayacağına inanıyor:

BTC’nin dördüncü dalga çok haftalık bir geri çekilme yaşayacağını düşünüyorum. Bu üçüncü dalga içindeki tüm alt dalgalar tamamlanmış görünüyor, bu yüzden kesinlikle kar almaya başlama zamanı. Tekrar 21 bin dolar aralığında alım yapmak istiyorum.

Smart Contracter, dalgalar halinde tezahür etme eğiliminde olan kalabalık psikolojisini takip ederek gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışan gelişmiş bir teknik analiz yaklaşımı olan Elliott Dalga teorisini uygulayan bir isim. Bu teoriye göre, bir yükseliş varlığı birinci, üçüncü ve beşinci dalgalar sırasında yükselirken, ikinci ve dördüncü dalgalar sırasında fiyat düzeltmelerinden geçirir.

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