Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   2 Piyasa Uzmanından Herkesin Yükseliş Beklediği Bu Altcoin İçin Uyarı: Bekleyin!

2 Piyasa Uzmanından Herkesin Yükseliş Beklediği Bu Altcoin İçin Uyarı: Bekleyin!

2021'de Bitcoin'de (BTC) boğa piyasasının sonuna gelindiğini öncesinden haber vermesiyle bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Pentoshi ve Smart Contracter, herkesin yükseliş beklediği o altcoin için uyardı.
12:25
6 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

2021’de Bitcoin‘de (BTC) boğa piyasasının sonuna gelindiğini öncesinden haber vermesiyle bir kez daha dikkatleri üzerine çeken kripto para analisti Pentoshi,  çoğu yatırımcının yükseliş beklediği Ethereum’un (ETH) aşağı yönde önemli bir hareket yapabileceğini belirterek ETH yatırımcılarını uyardı.

Ethereum İçin Tehlike Çanları Çalıyor

Anonim kripto para analisti Pentoshi, önemli bir destek seviyesinin altında işlem görmesi halinde Ethereum için düşüş momentumunun artarak bir sonraki seviyeye geçebileceği konusunda uyardı.

Pentoshi, ETH‘ye ilişkin yaptığı değerlendirmede “Gri bölgenin altında işler çirkinleşebilir. Orada stop olup durmak gerekiyor. Uzun vadede ve kısa/orta vadede yükselişin gelmeyeceğinin teyitini aramak için güzel bir nokta. Bu bölgenin altında mum kapanışları gelmeye başlarsa aşağıya kolayca düşüş olabilir.” dedi.

Pentoshi’nin paylaştığı Ethereum grafiğine bakıldığında, gri bölge olarak bin 480 dolar civarındaki desteğe atıfta bulunduğu görülüyor. Bu yazının yazıldığı sırada Ethereum bin 576 dolardan işlem görerek bu desteğin üstünde fiyatlanıyor.

Bir diğer önde gelen kripto para analisti Smart Contracter da Ethereum’da düşüş bekleyen tarafta yer alıyor. Kripto para analistine göre Ethereum, düşüş trendli bir devam formasyonunun diyagonal desteğini aşağı yönde kırdı. Analist, “ETH’de ayı bayrağı modeli bozuluyor.” diyerek uyarıda bulundu.

Analistin ETH grafiğine bakıldığında, Ethereum için bin 480 dolara doğru düşüş öngördüğü görülüyor. ETH, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 0,15 düşüşle bin 564 dolardan el değiştiriyor.

“Bitcoin’de Düzeltme Henüz Bitmedi”

Ethereum’un ardından Bitcoin’e geçen Pentoshi, en büyük kripto paranın henüz düzeltme yapmadığını söyledi. Kripto para analisti boğaların fiyatta küçük bir sıçrama yaptırmasından önce BTC’nin 21 bin 500 dolara kadar inmesini öngörüyor.

Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,32 yükselişle 22 bin 404 dolardan işlem görüyor. En büyük kripto paranın piyasa değeri ise 432.8 milyar dolarda bulunuyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
İlgili Yazılar
Büyük Sürprizler Olacak! Logaritmik Grafiğe Göre Bitcoin’de İpler Koptu Kopacak! O Seviye Geliyor!
Büyük Sürprizler Olacak! Logaritmik Grafiğe Göre Bitcoin’de İpler Koptu Kopacak! O Seviye Geliyor!
Uzun Lafın Kısası! Bitcoin Yükselecek Mi? 9 En İyi Kripto Analisti/Şirketi Konuştu!
Uzun Lafın Kısası! Bitcoin Yükselecek Mi? 9 En İyi Kripto Analisti/Şirketi Konuştu!
Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC), Haftaya Kritik Seviyelerde Başladı!
Piyasaya Güncel Bakış: Bitcoin (BTC), Haftaya Kritik Seviyelerde Başladı!
Herkesi Şaşırtan Açıklama! Ünlü Kripto Borsasından İddialı Adım!
Herkesi Şaşırtan Açıklama! Ünlü Kripto Borsasından İddialı Adım!
2022’deki Büyük Çöküşü Bilmişti! Ünlü Milyarderden Bitcoin ve Altcoin’ler İçin “Felaket” Uyarısı!
2022’deki Büyük Çöküşü Bilmişti! Ünlü Milyarderden Bitcoin ve Altcoin’ler İçin “Felaket” Uyarısı!
Tarih Böylesini Yazmadı! XRP Davasında Ters Köşe! Tüm Dengeler Değişecek!
Tarih Böylesini Yazmadı! XRP Davasında Ters Köşe! Tüm Dengeler Değişecek!
Yarın Kritik! Kıdemli Kripto Yöneticisi Güncel Durumu Değerlendirdi!
Yarın Kritik! Kıdemli Kripto Yöneticisi Güncel Durumu Değerlendirdi!
Elon Musk’ın Yeni Gözdesine Dikkat! Bu Altcoin Bitcoin’den Daha İyi Performans Gösterdi!
Elon Musk’ın Yeni Gözdesine Dikkat! Bu Altcoin Bitcoin’den Daha İyi Performans Gösterdi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Düşüşü Süren Bu Altcoin İçin Korkutan Senaryo! Kayıp Yüzde 60’ı Aşabilir!
Ölüm Sinyali! Türklerin Aldığı İlk 20’deki Altcoin İçin Alarmlar Çalıyor!
Yüzde 500 Üzerinde Yükselmişti! Şimdi 17,5 Doları Hedefliyor! Bu Altcoin Tetikte!
Tahminleri Hiç Şaşmıyor! Bu Altcoin İçin Yüzde 44 Artış İçin Tarih Verildi! Sandığımızdan Daha Yakın!
Mart Ayının Yıldızı Olacak Deniyordu! MATIC Coin Alınır Mı? Güncel MATIC Coin Yorumu!
Güncel NFT Haberleri
Galaxy Digital Bombayı Patlattı! Bitcoin’de Oraya Dikkat! 100 Milyonlarca Dolar Akacak!
Bir Türlü Yükselemiyor! Binance Bile Başaramazsa Bunu Kim Yapacak? BNB Fiyatı Bundan Nasıl Etkilenir?
Aman Dikkat! Büyük Patlama Yapan Bu Altcoin İçin ‘Yok Artık’ Dedirtecek İddia!
NFT Pazaryerinde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! İşte Rekabetteki Son Durum!
Kıyasıya Rekabet Fırsat Getirecek Mi? NFT’lerde Güçlü Hareketlilik!
Güncel DEFI Gelişmeleri
21 Milyon Dolarlık Flaş Rapor! Bu 7 DeFi Protokolü Hedef Oldu!
Bir Rug Pull Daha! Altcoin Projesi Zorda! Binlerce Dolar Değerinde ETH Çalındı!
Kimse Bunu Beklemiyordu! Ünlü DeFi Projesinden Dikkat Çeken Duyuru!
İlk Defa Airdrop Verecekler Şimdi Duyurdular! İkinci DYDX Vakası Olabilir! Binlerce Dolar!
DeFi Altcoin Hacim Artışıyla Ralliyi Tetikliyor! İşte Önemli Seviyeler!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023