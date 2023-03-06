2021'de Bitcoin'de (BTC) boğa piyasasının sonuna gelindiğini öncesinden haber vermesiyle bir kez daha dikkatleri üzerine çeken Pentoshi ve Smart Contracter, herkesin yükseliş beklediği o altcoin için uyardı.

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2021’de Bitcoin‘de (BTC) boğa piyasasının sonuna gelindiğini öncesinden haber vermesiyle bir kez daha dikkatleri üzerine çeken kripto para analisti Pentoshi, çoğu yatırımcının yükseliş beklediği Ethereum’un (ETH) aşağı yönde önemli bir hareket yapabileceğini belirterek ETH yatırımcılarını uyardı.

Ethereum İçin Tehlike Çanları Çalıyor

Anonim kripto para analisti Pentoshi, önemli bir destek seviyesinin altında işlem görmesi halinde Ethereum için düşüş momentumunun artarak bir sonraki seviyeye geçebileceği konusunda uyardı.

Pentoshi, ETH‘ye ilişkin yaptığı değerlendirmede “Gri bölgenin altında işler çirkinleşebilir. Orada stop olup durmak gerekiyor. Uzun vadede ve kısa/orta vadede yükselişin gelmeyeceğinin teyitini aramak için güzel bir nokta. Bu bölgenin altında mum kapanışları gelmeye başlarsa aşağıya kolayca düşüş olabilir.” dedi.

Pentoshi’nin paylaştığı Ethereum grafiğine bakıldığında, gri bölge olarak bin 480 dolar civarındaki desteğe atıfta bulunduğu görülüyor. Bu yazının yazıldığı sırada Ethereum bin 576 dolardan işlem görerek bu desteğin üstünde fiyatlanıyor.

Bir diğer önde gelen kripto para analisti Smart Contracter da Ethereum’da düşüş bekleyen tarafta yer alıyor. Kripto para analistine göre Ethereum, düşüş trendli bir devam formasyonunun diyagonal desteğini aşağı yönde kırdı. Analist, “ETH’de ayı bayrağı modeli bozuluyor.” diyerek uyarıda bulundu.

Analistin ETH grafiğine bakıldığında, Ethereum için bin 480 dolara doğru düşüş öngördüğü görülüyor. ETH, bu yazının hazırlandığı sırada gün içinde kaydettiği yüzde 0,15 düşüşle bin 564 dolardan el değiştiriyor.

“Bitcoin’de Düzeltme Henüz Bitmedi”

Ethereum’un ardından Bitcoin’e geçen Pentoshi, en büyük kripto paranın henüz düzeltme yapmadığını söyledi. Kripto para analisti boğaların fiyatta küçük bir sıçrama yaptırmasından önce BTC’nin 21 bin 500 dolara kadar inmesini öngörüyor.

Bitcoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,32 yükselişle 22 bin 404 dolardan işlem görüyor. En büyük kripto paranın piyasa değeri ise 432.8 milyar dolarda bulunuyor.