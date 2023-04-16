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2 Fiyat Kahini Bitcoin (BTC) Tahminleriyle Yıla Damga Vurdu! İşte Hedefleri!

Bitcoin fiyatı için beklentileri ne? Sıradaki büyük hareket hangi yöne doğru olacak?
16:00
16 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

2023 yılında yaptıkları tahminlerle yatırımcıların yakın takibine girdiler ve fiyata dair yeni beklentilerini yakın zamanda açıkladılar. Farklı analistlerin görüş ve değerlendirmeleri size piyasalara başka pencerelerden bakma imkanı tanır. Stratejilerinin koşulsuz biçimde benimsememek şartıyla görüşlerini incelemek size fayda sağlayabilir.

Bitcoin (BTC) Tahmin

DonAlt takma adıyla bilinen ünlü kripto analisti Bitcoin boğalarının tam gelişmiş bir boğa piyasasının kapılarını aralamak için 33.000 dolar civarındaki direnci aşması gerektiğini söyledi. Bununla birlikte, kripto trader Bitcoin’in acil direncinin üzerine çıkması durumunda BTC‘nin tüm zamanların en yüksek seviyesine doğru dümdüz bir yolda hızlanacağını görmüyor. Ona göre kral kripto para birimi ATH seviyesinden önce bir düzeltme daha görecek.

“Bence tam boğa olursa şöyle bir şey olur… İşlem yapmam için büyük bir nükleer bomba olacak, her zaman vardır”.

Analistin grafiğine göre Bitcoin fiyatı 30.000 dolar seviyesini desteğe dönüştürmeden önce 50.000 dolara yaklaşıyor.

Bitcoin Uzman Yorumu

Diğer kripto stratejisti Cred’in de Bitcoin için benzer bir tahmini var gibi görünüyor. DoAlt ve Cred bu yıl yaptıkları tahminlerle yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardığı için çok fazla trader onları izliyor. Bu durum bahsettikleri senaryoların kitleler tarafından gerçeğe dönüştürülmesi ihtimalini de artırıyor. Kripto para analistine göre Bitcoin fiyatı 32.250 ve 35.000 dolar seviyelerinde bir miktar direnç görecek. Cred, bu seviyelerin aşılması halinde Bitcoin’in hızla 40.000 dolar seviyesine yükselmesini bekliyor. Bu bölge düşüşte de hızlı kaybedilmişti ve çok sayıda uzman geri dönüşte de fiyatın bu seviyeyi hızla aşmasını bekliyor.

Cred şunları yazdı;

“Satıcılar bu piyasayı 30.000 doların altında satmakta zorlandı. Şahsen 30.000 doları önemli bir direnç alanı olarak görmedim. Bence asıl önemli olan alan 30.000 doların alt ve orta seviyelerindeki direnç alanları. Piyasa 40.000 dolara ışınlanmadan ve beni tasfiye etmeden önce oradan daha düşük iniş/çıkışlar arayacağım”.

Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 30.360 dolardan alıcı buluyor. Birçok altcoin bugün çift haneli yükseliş görse de BTC ve ETH cephesinde hacim zayıfladı, fiyat hafta içine nispeten durağan.

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