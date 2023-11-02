11,7 Trilyon Dolarlık Devin Yöneticisi Cevapladı: Bitcoin, Altın’dan İyi Mi?

Kripto para yatırımcılarının önemli bölümü piyasalarla tanışmadan önce trilyon dolarlık devlerden biri bu alanı keşfetti. Evet tam olarak Fidelity’den bahsediyorum. Bu şirket yıllardır Bitcoin’in geleceğine inanıyor ve devasa kitlelerin takip ettiği kripto fenomenlerden çok daha önce kral kripto para birimi hakkında konuşmaya başladı.

Bitcoin, Altın’dan İyi Mi?

Biri fiziksel diğeri dijital altı ve ikisini de taliplisi çok. Üstelik yakında altın gibi BTC’nin de spot ETF’i piyasaya sürülecek. Veya en azından beklenti bu yönde ve bunu destekleyen çok fazla gelişme gördük. Fidelity Investments’tan Jurrien Timmer bugün Bitcoin hakkında konuştu. Şirket olarak Bitcoin’e ciddi ilgileri var ve bunun yıllardır devam ettiğinden bahsetmiştik.

Fidelity Investments yöneticisine göre BTC sık sık Altın’la kıyaslansa da değeri sarı, parlak madenden daha hızlı biçimde artabilir.

“Benim görüşüme göre Bitcoin, değer deposu olmayı ve maddi değer kaybına karşı koruma sağlamayı amaçlayan bir emtia para birimidir. Ben bunu üssel altın olarak görüyorum”.

Fidelity Investments Küresel Makro Direktörü olan Jurrien Timmer bu yıl yükseliş eğiliminin BTC için devam edebileceğini de söyledi.

Bitcoin’in Geleceği

BTC, Altın’dan daha iyi ve fiyatı katlanarak artabilir diyen Timmer bunu destekler bazı yorumlarda bulundu. Ona göre yüksek enflasyon, negatif reel faiz oranları ve aşırı para arzı büyümesi gibi belirli ekonomik koşullar nedeniyle BTC en az altın kadar yükseliş dolu bir dönem yaşayacak. Bu görüşünü tarihten 1970 ve 2000’li yıllara işaret ederek destekledi.

Yaklaşık 29 yıldır Fidelity’de çalışan Timmer, 2020’nin sonlarında bitcoin dünyasına girdi. 2021 yılında, Bitcoin’in altından kademeli olarak daha fazla pazar payı kazanacağı beklentisini belirtti. Bu da altının 10 trilyon dolarlık piyasa değerine karşın BTC’nin (bugünkü değerine göre) yaklaşık 14,6 kat artabileceği anlamına gelir.

Eğer BTC 10 trilyon dolar eşiğini aşarsa 500 bin dolar sınırına kadar yükselebilir. Bu kulağa inanılması güç gelse de küresel talep dalgasının Bitcoin’i daha yukarı seviyelere de taşıması mümkün. Sadece Fidelity tek başına 11,7 trilyon dolarlık varlık yönetiyor ve BTC fiyatının 10 trilyon dolar piyasa değerini aşması için 1 trilyon dolarlık bile net giriş görmesi gerekmez.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.