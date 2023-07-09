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Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) 30.000 dolar üzerinde tutunmak için mücadele veriyor ve bu durum altcoinleri de ciddi bir şekilde etkiliyor. XRP, son 7 gün içerisinde %3,5 düşüş yaşayarak 0,48 dolar direncinden çok uzaklaştı ve 0,46 dolara kadar çekildi. Bu esnada top 10 içerisindeki her altcoinin kızıla boyandığı görülüyor. Ancak düşüş esnasında balinaların hareketleri özellikle XRP için dikkate değer gözüküyor. XRP, son 24 saat içerisinde düşüş yaşıyor olsa da balinaların hareketlerine göre oldukça hareketli bir haftaya hazırlanıyor olabilir.

XRP Balinaları Alım Yapıyor

Tanınan kripto para analisti Ali, Santiment verilerine dayanarak yaptığı bir açıklamada balinaların XRP hareketliliğine dikkat çekti. Görünüşe göre Ripple balinaları geçtiğimiz şubat ayından bu yana 570 milyon dolarlık yani yaklaşık 1,10 milyar adet XRP satın almış. Daha önceki verilede balinaların Haziran ayına kadar olan sürede 360 milyon XRP aldığı ortaya çıkmış ve bunun hemen öncesinde fiyat %12 düşüş yaşamıştı. Bu da balinaların alımlarını fiyat düştükçe yaptıklarını gösteriyor.

XRP Ağı İçin Hareketlilik Arttı

XRP balinalarının şu an için hangi fiyatı hedefledikleri bilinmese de şubat ayından beri fiyat düşüş yaşıyor ve balinalar fiyat düştükçe alımlarını artırıyor. Messari de ikinci çeyrek boyunca XRP balinalarının alımlarına dikkat çekmiş ve olağanüstü bir aktivite olduğunu vurgulamştı. XRP ağı, son dönemde dikkat çekici bir etkinlik yaşıyor ve 28 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla 523.000 adres en az bir işlem gerçekleştirdi. Bu da ikinci çeyreğin ortalamasından 11 kat daha fazla ve bütün sinyaller XRP için ciddi bir hareketliliğe işaret ediyor. Balinaların sessizce alım yapması ve XRP fiyatı düştükçe alım miktarının artması, bunun en önemli sinyallerinden.

XRP fiyatı ise buna rağmen 0,48 dolar direncini geçemedi ve 0,48 dolar seviyesi için beklenti devam ediyor. XRP yatırımcılarını heyecanlandıran bir diğer gelişme ise Ripple ve SEC davası olarak biliniyor. SEC tarafından açılan davanın yakında sonuçlanması bekleniyor ve bu durum XRP fiyatı için inanılmaz bir hareketliliğe neden olabilir.