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  •   10 Ay Sonra İlk Defa! 48 Saatten Az Kaldı Kripto Para Yatırımcıları Dikkat!

10 Ay Sonra İlk Defa! 48 Saatten Az Kaldı Kripto Para Yatırımcıları Dikkat!

Kripto para yatırımcıları sık sık kalp atışlarının yükseldiği günler yaşıyor. 48 saat sonra onlardan birini göreceğiz.
15:45
10 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Sadece saatler kaldı ve bu hafta kripto para yatırımcıları yatay piyasa günlerinden uzaklaşacak. Peki ama neden? Kritik gelişmenin detayları ve beklentiler neler? Yatırımcılar güncel veriler ışığında kazanç elde edebilecek mi? Önemli seviyeler hangileri? Tüm merak edilenler ve bu haftaya dair bilmeniz gereken detaylar.

Kripto Paralar Yorum

Boğaların BTC fiyatını 10 ayın en yüksek haftalık kapanışına göndermesiyle Bitcoin haftaya sağlam bir şekilde başladı. Bu sıralar birçok açıdan Bitcoin zirvelere ulaşıyor. On-chain metriklerdeki ATH’lara öğlen ayrıca değinmiştik. Nispeten sakin geçen bir haftanın ardından, son dakika dalgalanması yatırımcıları 30.000 ve 32.000 dolar dirençlerine karşı iştahlandırıyor. Makroekonomik verilerin açıklanacağı önemli bir haftada, Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) baskısının yanı sıra Federal Rezerv politikasına ilişkin yeni bilgiler de 12 Nisan’da açıklanacak.

Sadece 48 saat sonra Bitcoin fiyatının her iki yönden birine hızla hareket ettiğini göreceğiz. Veriler, en büyük kripto para birimi ile geleneksel risk varlıkları arasındaki volatilite korelasyonlarının tersine döndüğünü gösterirken, duyarlılık verileri de hodler tabanı arasında ani satış için çok az iştah olduğunu gösteriyor.

CME Group’un FedWatch aracına göre, gelecek ayki FOMC toplantısı büyük olasılıkla tekrar %0,25’lik bir artışla sonuçlanacak. Bu oranlar oldukça esnektir ve TÜFE dahil olmak üzere herhangi bir yeni makro veri açıklamasına anında tepki verir. Çarşamba günü gelecek enflasyon ve toplantı tutanakları onu direkt olarak etkileyecektir.

ABD Enflasyon Beklentisi

Eğer enflasyon iyi gelirse ve FOMC tutanaklarında kötü bir sürpriz görmezsek Bitcoin yükselir. Öncü birçok gösterge enflasyonda düşüşün devam edeceğini söylüyordu. Son açıklanan veriler enflasyonla mücadeleyi desteklerken istihdam bir miktar zayıfladı. Fakat enerji fiyatlarındaki hızlı artış Nisan ayı (Mayıs ayında açıklanacak) enflasyonunu olumsuz etkileyebilir. Mart enflasyonuna dönecek olursak enerjideki zayıf artış diğer kalemlerle desteklenirse beklenti dahilinde bir veri görebiliriz. Bu doğrultuda önümüzdeki 48 saat için Bitcoin yükselebilir.

Makroekonomi ve borsa analisti James Choi’ye göre enflasyon hikayesinin bir de kripto için geleneksel bir rüzgar olan ABD dolarını içeren başka bir tarafı var. Choi, 10 Nisan’da yaptığı açıklamada, bu haftaki açıklamanın doların gücünü üç aylık bir serbest düşüşe geçireceği ve riskli varlıklar üzerinde potansiyel bir rahatlamanın önünü açacağı uyarısında bulundu. İlk olarak 2022’nin sonlarında paylaşılan bir ABD Dolar Endeksi (DXY) grafiğinde “İnsanların önümüzdeki 3 ay içinde USD ve DXY’nin nasıl düşeceği konusunda hiçbir fikri yok gibi görünüyor” yorumunu yaptı.

“Ve bu katliam bu haftaki TÜFE raporuyla başlayacak. Sözlerimi iyi hatırlayın…”

Peki haklı çıkacak mı? Bunu sadece zaman gösterecek.

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