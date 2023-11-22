Kripto para piyasasında teknik analiz, özellikle vadeli işlem piyasasında işlem yapan yatırımcıların devamlı takip etmesi gereken bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Peki yazının yazıldığı sırada 0,00000794 dolar seviyesinden işlem gören Shiba Inu için teknik analiz bize ne gibi ipuçları veriyor? Detaylı grafik incelemesi ve önemli destek ve direnç seviyeleri ile birlikte inceliyoruz.

Shiba Inu Günlük Grafik Analizi

Günlük grafikte SHIB için dikkat çeken ilk yapı direnç çizgisi oluyor. Şubat 2023’ten beri büyük bir engel olarak karşımıza çıkan direnç çizgisi, fiyatın kırılım gerçekleştirmesi ile SHIB yatırımcıları için önemli bir engelin ortadan kalmasını sağlayacaktır. Ağustos ve Kasım aylarında yaşanan yükselişlerde kısa süreli gerçekleşen kırılımlar için özellikle vadeli işlem yatırımcılarının zarar etmesine neden oldu.

SHIB için günlük grafikte dikkat çeken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 0,00000761 / 0,00000710 ve 0,00000665 dolar seviyeleridir. Özellikle 21 Kasım’da gerçekleşen düşüşte büyük bir rol oynayan 0,00000761 dolar seviyesinin altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi SHIB fiyatında ciddi bir ivme kaybına neden olacaktır.

SHIB için günlük grafikte takip edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,00000807 / 0,00000850 ve 0,00000917 dolar seviyeleridir. EMA 200 (kırmızı çizgi) seviyesi ile kesişen 0,00000807 dolar seviyesinin üzerinde günlük bar kapanışı gerçekleşmesi ise SHIB fiyatının kısa vadede ivme kazanmasını sağlayacaktır.

Shiba Inu Dört Saatlik Grafik Analizi

SHIB dört saatlik grafik analizinde dikkat çeken ilk oluşum yükselen kanal formasyonu oluyor. Ancak yaşanan son düşüşler ile birlikte SHIB fiyatı destek çizgisini kırdı ve bu durum SHIB fiyatının ciddi bir ivme kaybetmesine neden oldu. Son yükseliş denemelerinde ise EMA 200 (kırmızı çizgi) seviyesinin direnç olarak çalışması SHIB için hiç olumlu bir senaryo değil.

SHIB dört saatlik grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli destek seviyeleri sırasıyla; 0,00000788 / 0,00000762 ve 0,00000741 dolar seviyeleridir. Özellikle son düşüşte önemli bir destek görevi gören 0,00000762 dolar seviyesinin altında bar kapanışının gerçekleşmesi SHIB fiyatının ciddi bir ivme kaybetmesine neden olacaktır.

SHIB için dört saatlik grafikte takip edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,00000810 / 0,00000827 ve 0,00000843 dolar seviyeleridir. Özellikle EMA 200 seviyesi ile kesişen 0,00000810 dolar seviyesinin üzerinde bar kapanışının gerçekleşmesi SHIB fiyatının kısa vadede ivme kazanmasını sağlayacaktır.