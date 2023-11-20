1 SHIB Kaç Dolar? Detaylı Shiba Inu Analizi ve Önemli Destek Seviyeleri Neler?

Kripto para piyasasında teknik analiz, özellikle vadeli işlem piyasasında işlem yapan yatırımcıların devamlı takip etmesi gereken bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Peki yazının yazıldığı sırada 0,00000853 dolar seviyesinden işlem gören Shiba Inu için teknik analiz bize ne gibi ipuçları veriyor? Detaylı grafik incelemesi ve önemli destek ve direnç seviyeleri ile birlikte inceliyoruz.

Shiba Inu Günlük Grafik Analizi

Shiba Inu günlük grafikte dikkat çeken ilk formasyon yapısı daralan kama formasyonu oluyor. Bu süreçte direnç çizgisine üç kere temas eden SHIB, bu temasların ardından dikkat çeken düşüşler yaşadı. Son direnç temasından sonra dar bir alanda sıkışan SHIB için özellikle EMA 200 (kırmızı çizgi) seviyesi büyük bir önem taşıyor. Bu seviyenin altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi destek çizgisinin hedef alınmasına neden olabilir.

SHIB için günlük grafikte dikkat edilmesi gereken önemli destek seviyeleri sırasıyla; 0,0000083 / 0,0000076 ve 0,0000071 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,0000076 dolar seviyesinin altında günlük bar kapanışının gerçekleşmesi, SHIB fiyatında ciddi bir ivme kaybı yaşanmasına ve son zamanların en düşük seviyelerinin görülmesine neden olabilir.

SHIB için günlük grafikte takip edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,0000091 / 0,0000103 ve 0,0000117 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,0000103 dolar seviyesinin üzerinde günlük bar kapanışının gerçekleşmesi kama formasyonun yukarı yönlü çalışmasına ve SHIB fiyatının önemli bir ivme kazanmasına yardımcı olacaktır.

Shiba Inu Dört Saatlik Grafik Analizi

Shiba Inu günlük grafiğinde her ne kadar düşüş ihtimaline yönelik bir senaryoyu karşımıza çıkarsa da dört saatlik SHIB grafiğinde bu durum şimdilik görülmüyor. Yükselen kanal formasyonunda hareket eden SHIB, Ekim ayında yaşanan direnç kırılımının ardından ciddi bir düzeltme yaşadı ve bu kırılım boğa tuzağı olarak kaldı. Son bar hareketlerinde ise destek seviyesinde yaşanan temaslar SHIB fiyatının güçlenmesine neden oluyor.

SHIB için dört saatlik grafikte takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleri sırasıyla; 0,00000847 / 0,00000829 ve 0,00000800 dolar seviyeleridir. Özellikle 0,00000847 dolar seviyesinin altında bar kapanışının gerçekleşmesi SHIB fiyatının ciddi bir ivme kaybetmesine neden olur.

SHIB için dört saatlik grafikte dikkat edilmesi gereken en önemli direnç seviyeleri ise sırasıyla; 0,00000871 / 0,00000898 ve 0,00000918 dolar seviyeleridir. Özellikle 13 Kasım’dan beri üç kere denenmesine rağmen geçilemeyen 0,00000918 dolar seviyesinin üzerinde bar kapanışının gerçekleşmesi SHIB fiyatının ivme kazanmasını sağlayacaktır.