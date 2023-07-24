Biri size gelip retinanızı taramak karşılığında para teklif etseydi cevabınız ne olurdu? Bu tıpkı parmak izi gibi eşsizdir. Biyometrik veriler bugün kimlik doğrulama için kullanılıyor ve gelecekte daha birçok alanda kullanılacak. Sorun şu ki bu bilgilerinizi taratmanızla parmak izinizi veya kimlik bilgilerinizi birine teslim etmek arasında pek bir fark yok.

WorldCoin (WLD)

İris isimli cihaza göz retinalarını taratanların cüzdanına 25 WLD Coin geldi ve bugün çoğu yaklaşık 100 dolara bu tokenleri sattı. Binance borsası tarafından listelenen altcoin oldukça tartışmalı bir proje. OpenAI CEO’su tarafından başlatılan girişim, bir küre yardımıyla insanların retinalarını tarıyor ve onlara kimlik numaraları veriyor. Sam Altman geçtiğimiz günlerde verilerin saklandığı iddialarını reddetmiş tekil numaralar oluştuktan sonra biyometrik verilerin otomatik silindiğini söylemişti.

Güzel savunma ancak geçmişte, bugün ve gelecekte bunun böyle yapıldığının/yapılacağının garantisi yok. Sam’e güvenmek zorundayız. O halde ona neden güvenmelisiniz? Bu yüzden ABD’de insanlara gelip retinanızı tarayabilir miyiz diye soramıyorlar. 100 dolar biyometrik verilerinizin satışı için düşük bir ücret gibi görünüyor.

Peki ya bonuslar için kimlik bilgilerini satanlar? Güvenilmez platformlarda KYC doğrulaması yapıp 10-25 dolarlık bonusları alıp yoluna devam edenler? Hacklenen kimlik sistemleri? Hacklenen borsalardan çalınan kimlerimiz? Teknoloji ilerledikçe kişisel verilerin güvenliği de çok daha önemli hale gelecek. Muhtemelen bu olduğunda çoğu insanın özel verileri darknette satışa girmiş olacak.

WorldCoin Güvenilir Mi?

Kripto dolandırıcılarının korkulu rüyası, on-chain gurusu, adaletin dostu ve daha onlarca sıfat eklenebilir. ZachXBT bugüne kadar kripto para yatırımcıları için çok fazla şey yaptı. Hatta suçluları ifşa ettiği için milyon dolarlık yargılama maliyetiyle karşı karşıya kaldı. Biraz önce de bugün Binance borsasında listelenen WorldCoin hakkında açıklamalar yaptı. Ona göre bu proje kesinlikle güvenilmez.

“Benim için en endişe verici olan, WorldCoin ekibinin ne kadar çok kullanıcıya sahip oldukları konusunda nasıl övündüğü. Gerçekte ise gelişmekte olan ülkelerdeki insanları sömürüyorlardı. Gerçek bir kişi olduğunuzun doğrulanması şu anda yalnızca kayıt düzeyinde uygulanıyor gibi görünüyor. Bu da hesaplar için bir karaborsanın ortaya çıkmasına neden oldu. Şu anda hesaplar Telegram’da hesap başına 1 dolara kadar düştü. Coindesk’e göre WorldCoin kurumdakilere tahsis edilen token miktarını %20’den %25’e çıkardı.”

Diğer bir argüman ise WLD Coin için izlenen pazarlama stratejisi;

“WorldCoin‘in ilk açılış videolarından birinde “WLD BTC‘den daha iyi” ve “Bitcoin sadece çok az sayıda zengin insanın elinde” diyorlar. Ardından, en son Vitalik blog yazısında çok iyi açıklanan iris taramalarıyla ilgili tüm gizlilik/güvenlik endişelerimiz var. Yukarıda açıklanan sorunlar nedeniyle esas olarak WorldCoin’e karşı olsam da, WLD etrafındaki genel CT anlatısının tokenin nasıl performans gösterdiğine bağlı olarak değişeceğini düşünüyorum (fiyat artışı = iyi proje, fiyat düşüşü = distopik kabus)”.

Yine de 25 WLD Coin karşılığında bu riski almaya değer mi?