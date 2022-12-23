Santiment, kısa süre önce yerel zirveye ulaşmasının ardından tüm dikkatleri üzerine çeken altcoin'deki anormalliklere vurgu yaparak "gözünüz onda olsun" dedi.

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Kripto analiz platformu Santiment, kısa süre önce yerel zirveye ulaşmasının ardından tüm dikkatleri üzerine çeken altcoin’deki anormalliklere vurgu yaparak “gözünüz onda olsun” dedi.

İşlem Hacmi Yüzde 99 Binin Üzerinde Arttı

Santiment, Ethereum (ETH) ölçeklendirme çözümü olan Optimism’in (OP), Layer 2 Blockchain’indeki Tether (USDT) ve USD Coin (USDC) işlem hacmi artarken fiyatta da bir artış olduğunu belirterek “OP geçen hafta yerel zirvesine ulaştığında, Optimism Blockchain’indeki stablecoin’lerin işlem hacminde de büyük bir artış görüldü.” dedi. Santiment’e göre, USDT ve USDC’nin işlem hacimleri, o sırada açıklanamayan koşullarda Optimism’de yüzde 99 binin üzerinde arttı.

Normal şartlar altında Optimism‘deki ortalama USDT veya USDC işlem hacmi 10 milyon doların altındadır ancak yukarıdaki anormallikle birlikte her iki stablecoin’in işlem hacmi de 1 milyar doların üzerine çıktı.

Likidite Madenciliği mi? Yıkama Ticareti mi?”

Santiment, Optimism’deki stablecoin işlem hacmindeki anormal artışın görüldüğü gün, token hızının son derece yüksek olduğunu ancak aktif adres sayısında herhangi bir anormallik tespit edilmediğine dikkat çekerek “O gün token’ın hızı çok yüksekti. Aktif adresler? Aktif adreslerde anormallik yoktı, sadece sağlıklı bir eğilim vardı.” notunu düştü.

Token hızı, bir kripto paranın belirli bir süre içinde ortalama el değiştirme sayısını belirtmek için kullanılır.

Santiment’e göre, Optimism’in işlem hacimlerindeki anormallik, ölçeklendirme çözümünün Bitcoin (BTC) ile eşleştirildiğinde yerel bir zirveye ulaşmasıyla aynı zamana denk geldi.

Aynı zamanda BTC’ye karşı OP fiyatının zirveye ulaştığı ve kalabalığın maksimum yükselişe geçtiği bir döneme denk geldi. Muhtemelen bir bağlantı var, sadece hangisi olduğunu bilmiyoruz. Siz biliyor musunuz? Gözünüz Optimisim‘de olsun, pek çok şey oluyor.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verilerine göre OP, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte kaydettiği yüzde 1i92 yükselişle 0,9579 dolardan el değiştiriyor. Altcoin’in son 7 günde yüzde 7’nin üzerinde düştüğü, son 30 günde ise yüzde 3’ün üzerinde yükseldiğini de ekleyelim.