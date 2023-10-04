  Yüzde 90 Yükselişin Ardından Bu Altcoin Yeni Zirveler Görebilir

Bu hafta umut verici bir yükseliş görsek de altcoinlerin geneli için fiyat artışı durdu. Bitcoin 27.000 dolara düştü. STORJ Coin ise piyasa yükselişinin ortasında zirve seviyeden düşüşe geçti. Peki yüzde 90’lık artışın ardından gelen düşüş ne zaman tersine dönecek?

STORJ Coin Fiyat

Son rallisiyle ön plana çıkan popüler altcoin 1 Ekim’de zirveden ret yedikten sonra önemli ölçüde eridi. 14 Eylül’de 0,32 dolarlık yatay direnç alanından çıkan fiyat kısa süreli yükselişin ardından bölgeyi desteğe çevirdi. Eylül ayının en iyi performans gösteren altcoinleri arasındaydı.

Ralli 1 Ekim tarihinde 0,51 dolarlık zirve görülene kadar devam etti. STORJ fiyatı hemen ardından düştü. Bu geri çekilme kripto para piyasaları genelindeki satış eğilimiyle de uyumluydu. Şimdiyse 0,5 dolar bölgesi direnç olarak doğrulandı.

Eylül ayından bu yana 0,32 ila 0,50 dolar arasında dalgalanan fiyat şimdi yatay seyrediyor. Muhtemelen iki uç noktadan biri kırılmadan önce bu aralıkta fiyatın konsolide olduğunu göreceğiz.

STORJ Coin Fiyat Tahmini

Günlük RSI ilk durağa dair net bir sinyali vermiyor. Ancak Trend yönü tespiti için sıklıkla kullanılan Elliot dalga sayımı fikir verebilir. Elliot bize 15 Ağustos’ta başlayan 5 dalgalı bir yükseliş hareketinin artık tamamlandığını söylüyor.

Dalga sayımını iki temel özellik tanımlamaktadır. İlk olarak son dalga dördüncü dalganın 1,61 dış Fib geri çekilme seviyesinde sona erdi. Bu yerel zirveler için yaygın bir harekettir. İkincisiyse RSI’da üçüncü ve beşinci dalgalar arasında önemli bir düşüş sapması vardı. Bu da düşüş eğilimlerinin bir işaretidir. Fiyat artışına bir momentum düşüşü eşlik ettiğinde düşüş sapması meydana gelir.

Eğer Elliot dalga sayımı doğruysa ve STORJ Coin için çalışmaya devam edecekse kademeli olarak fiyatın 0,32 dolara düştüğünü görebiliriz. Bu da mevcut fiyatın yüzde 25 altında bir dibe işaret ediyor.

Peki genel piyasa hissiyatı sürpriz biçimde iyileşir veya STORJ Coin pozitif ayrışırsa nasıl bir süreç izlenebilir? Yükselişin devamı için yatırımcılar 0,51 dolar üzerinde kapanışlar görmeli. Eğer bu seviye aşılırsa mevcut fiyattan yaklaşık yüzde 50 yukarıda olan 0,64 dolar seviyesi ziyaret edilebilir.

Hülasa STORJ Coin fiyatı için volatilite artışının devamı ve 0,32 ile 0,64 dolar hedeflerinden birinin gerçekleşmesi bekleniyor.