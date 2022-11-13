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Bugün ortaya atılan iddia son derece kritik ve kripto para yatırımcıları için daha fazla kaos anlamına gelebilir. AXS fiyatı bugün akşamüzeri sadece birkaç dakikada %90 yükseldi ve güne %20 kazançla devam ediyor. Axie Infiniyt bu tarz bir pump hareketini destekleyecek herhangi bir açıklama yapmadı. WuBlockchain ise hareketinin kaynağına dair önemli bir görüş paylaştı.

Kripto Paralarda Zincirleme Pump/Dump

WuBlockchain, Axie Infinity (AXS) fiyatının yaşadığı ani fiyat dalgalanmasını açıklayan bir paylaşım yaptı. Bugün gördüğümüz anlamsız hareket aslında boğa piyasalarının rutinidir. Ancak kaosun hakim olduğu bugünlerde böylesi büyük pump/dump hareketleri yatırımcıları endişelendirmeli.

“Alameda’nın iflası ve FTX’teki diğer piyasa yapıcıların ağır kayıplarıyla birlikte, şu anda piyasa yapıcı sıkıntısı var ve bu da küçük coinlerde bir pump&dump riskine yol açıyor. Bazı küçük borsalar faaliyet gösteremiyor.”

Bunu destekler üç kritik gelişme oldu. Biri yukarıda bahsettiğimiz AXS hareketidir. İkincisi bugün AAX borsasının “bakım” sebebiyle kendini kapatmaya hazırlanması ve işlemlerinin ne zaman açılacağını bilmediklerini söylemesi. Üçüncüsü ise en büyük piyasa yapıcılardan olan Jump’ın FTX sebebiyle kayıplar yaşaması. Jump kısa süre önce yaptığı açıklamada ciddi bir kayıp yaşamadıklarını söylese de LUNA olayından bildiğimiz şey iflas eden şirketlerin olaydan birkaç hafta sonra bunu duyurmuş olmasıdır. Nitekim Genesis, FTX çöküşünden ciddi bir yara almadığını söyledikten sonra oldukça dişe dokunur bir kaybı kısa süre önce açıkladı.

Pump ve Dump Nedir?

Özet şekilde piyasa yapıcılar çift taraflı açtıkları işlemlerle yatırımcıların küresel token fiyatlarının ortalamasıyla alım/satım yapmasını kolaylaştırır. Eğer piyasa yapıcılar emir defterinden çekilirse veya güçsüz kalırsa bu durumda borsadaki kullanıcılar fiyatın volatilitesini artırabilir. Özellikle düşük işlem hacmi ve dağınık emirlerin bulunduğu emir defterine sahip tokenlerde çok daha büyük hareketler görebiliriz. Mevcut zayıflığı kazanca çevirmeye çalışan bazı yüksek sermayeli yatırımcılar fiyatı birkaç milyonluk emirle yukarı taşır. Ardından diğer yatırımcılar bunun organik bir yükseliş olduğunu düşünür ve trene atlamak için makul seviyelere emirler girer. Derken pump organizasyonunun sahibi toplu satışlarla fiyatı aniden eski seviyesine hatta daha aşağıya itebilir.

Peki bunun zararı ne? Bazı altcoinler için kritik destek seviyeleri vardır. Bunlar ortadan kalkar yaşanan fiyat yıkımı projenin iflasına kadar giden süreci hızlandırır. Bundan dolayı Binance borsasında bile işlem yapıyor olsanız mutlaka emir ve stop seviyelerinizi ayarlayın. Bu en azından kayıplarınızın azalmasını sağlayabilir. Ancak aşırı volatilitenin ucu açık olduğu için bunu yapsanız bile elinizdeki bakiyeden veya potansiyel kazançlarınızdan kaybedebilirsiniz.