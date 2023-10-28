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Yüzde 80’in Üzerinde Fiyat Artışıyla Pepe ve Floki Piyasaya Yön Verdi! Peki Bu Düşüşün Habercisi Mi?

Özet

  • PEPE ve FLOKI memecoin'ler, kripto piyasasında %80'in üzerinde yükseldi.
  • PEPE'nin büyük yükselişi, yaşanacak geri çekilmenin habercisi olabilir.
  • PEPE'nin teknik göstergeleri aşırı alımı işaret ediyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
19:30
28 Ekim 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker

21milyon.com’dan elde edilen verilere göre, Pepe (PEPE) ve Floki (FLOKI), geçtiğimiz hafta kripto para piyasasındaki yükselişin öncüleri olarak dikkat çekti. Her iki memecoin’de %80’in üzerinde yükselişe ev sahipliği yaptı.

PEPE Yükselişi Devam Edecek Mi?

Ünlü kripto analisti Ran Neuner, X’te (eski adıyla Twitter) kısa süre önce bir açıklama yaptı. Analiste göre bu durum genel piyasada yaklaşabilecek bir geri çekilmenin belirtisi olabilir.

Neuner’in uyarısı geçmiş verilere dayanıyor. Geçmişte, PEPE genel olarak piyasada yaşanan büyük geri çekilmelerden önce büyük yükselişlere ev sahipliği yapmıştı. Tarih bu durumun örneklerini barındırıyor.

Örnek vermek gerekirse, 2023 yılının Mayıs ayında, PEPE 1 ve 5 Mayıs tarihleri arasında %1.000’in üzerinde bir artış yaşamış ve piyasaya tam anlamıyla meydan okumuştu. Aynı dönemde BTC fiyatı ise neredeyse %5 oranında düşüş yaşamıştı.

Yazım saati itibariyle, popüler meme coin 0,000001215 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Token‘ın günlük grafikte yansıttığı his ise önümüzdeki günlerde fiyatta yaşanılabilecek tersine bir harekete işaret ediyor olabilir.

Grafik incelemesinde, PEPE’nin fiyatı Bollinger Bantları göstergesinin üst kısmında bulunuyordu. Bu göstergenin amacı, bir piyasadaki varlığın aşırı alım ve aşırı satım koşullarının incelenmesinin yanı sıra gerçekleşebilecek trend dönüşlerini belirlemektir.

Genel olarak, bir yatırım varlığının fiyatı bu metriğin üst bandının üzerine çıktığında, varlık özelinde aşırı satın alım gerçekleştiği anlamına gelir. Bunun yanı sıra varlığın, fiyat ortalamasının önemli ölçüde üzerine çıktığını da yatırımcılara yansıtır. Trader’lar genellikle bu tür bir fiyat hareketini potansiyel bir tersine fiyat hareketi olarak yorumlar.

PEPE’nin Göstergeleri ve Geleceği

Momentumu belirten göstergeler de yazım saati itibariyle aşırı alım seviyelerinde bulunuyordu. PEPE’nin Göreceli Güç Endeksi (RS) ve Para Akışı Endeksi (MFI) sırasıyla 71,57 ve 84,32 seviyelerindeydi.

Ayrıca, meme coin’ler kısa süreler içinde büyük fiyat hareketleri yaşamasıyla ünlüdür. PEPE coin ise bu konuda bir istisna değildi ve günlük fiyat hareketinde görülen volatilite bunun bir göstergesi oldu. Örnek verilmesi gerekirse, token’ın Chaikin Volatilite göstergesi, fiyatta rallinin yaşanmaya başladığı 22 Ekim tarihinden bu yana yükseliş görülüyor. Bu gösterge, bahsedilen süre zarfı içerisinde %1000’in üzerinde artış gösterdi ve yazım saatinde 223,40 seviyesindeydi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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