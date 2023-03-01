Öyle bir tahminde bulundu ki herkesin ağzı açık kaldı. Peki bunu neye göre söylüyor?

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Kripto para yatırımcılarının en fazla ilgi gösterdiği altcoinlerin başında geliyor. Ancak ünlü analist ilginç bir tahminde bulundu. Altcoin kralı için yapılan en enteresan tahminlerden biri bu olabilir. Peki neden bu denli büyük bir düşüş bekliyor? Ethereum özelinde beklediği olumsuzluk ne? Milyonlarca yatırımcı Ether fiyatının artmasını beklerken Cowen bambaşka şeyler söyledi.

Ethereum (ETH) Geleceği

Benjamin Cowen yıllardır kripto para yatırımcılarının yakından takip ettiği bir isim, kısa süre önce yüzbinlerce takipçisine Ethereum (ETH) hakkında önemli uyarılarda bulundu. Ethereum’un bir boğa koşusuna çıkmadan önce akıllı sözleşme platformunun logaritmik regresyon grafiğinin üst ve alt sınırları içindeki düşük seviyeleri yeniden test edeceğini söyleyen Cowen yaygın görüşün zıttı bir fikir beyan ediyor. Birçok analist uzun vadede dezenflasyon nedeniyle Ether arzındaki düşüşle fiyatın istikrarlı biçimde artmasını bekliyor.

“Buradaki fikir, Ethereum’un arada bir bu güzel koşulara devam ettiği, ancak bu boğa koşuları arasında ana üsse dokunma eğiliminde olduğudur. Ve uzun süredir bu seviyenin dışında oturuyoruz. Ethereum bir anlamda, alt gerileme eğilim çizgisinin hemen dışında oturduğu için, bir dereceye kadar alay ediyormuş gibi hissediyor.”

Cowen, Ethereum’un mevcut değerinden en az %53 düşebileceğini söylüyor. Ethereum Merge süreci (dezenflasyonun başlangıcı) ve Ethereum’a etkileriyle alakalı detayları yazıyı okumanız bittikten sonra aşağıdaki videodan öğrenebilirsiniz.

ETH Fiyat Tahmini

Ether fiyatı hali hazırda 1.620 dolar seviyesinde bulunuyor. Eğer Cowen haklı çıkarsa fiyat kabaca 800 dolar bölgesine düşecek. Bu enteresan olun çünkü FTX ve LUNA çöküşünde RSI dip seviyeye indiğinde bile 900 doların altında bir fiyat görülmedi. Cowen eğer haklı çıkarsa tarihteki en aykırı tahminlerden birini yapıp kendini ispatlamış olacak. Nitekim Haziran dibiyle alakalı eleştirileri Cowen adeta duymuş gibi cevap veriyor.

“Şimdi, ‘balon olmayan verilere’ uygun adil değerin ne olduğu hakkında konuşurken dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var ve tartışmalı bir şekilde şu anda 750 dolarda olan bu seviye, kaşınızı kaldırmanıza ve ‘Bir saniye bekleyin, bu Haziran ayında gittiğimizden daha düşük’ demenize neden olabilir. Ve ben hala Ethereum‘un Haziran ayındaki seviyesinden daha aşağıya inebileceği görüşündeyim.”

Cowen ayrıca, piyasalar ne kadar uzun süredir düşüş eğiliminde olursa olsun, bir resesyonun kripto piyasalarına yeni dipler getirebileceği konusunda uyarıyor.