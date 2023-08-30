Eski kripto para yatırımcılarının gözdesi olan ve 6-7 yıllık geçmişe sahip az sayıda popüler altcoin bulunuyor. Bunlar yıllara karşı başarıyla direnmiş ve ayakta kalabilmiş kripto paralar. Çoğu altcoin tek bir ayı sezonuna bile dayanamazken o birçok kaos ortamından canlı çıkmayı başardı.

XLM Coin Alınır Mı?

Stellar (XLM) (projenin startı 2014’te verildi) 2015 yılında hayatımıza girdi ve yıllara meydan okumayı başardı. Yıllardır en büyük kripto paralar arasında yer alan popüler altcoin son ayı piyasasında da ayakta kalmayı başarıyor. Uzun vadeli analizler, Stellar fiyatının artık yeni bir boğa piyasasının eşiğinde olabileceğini gösteriyor. Önceki iki döngünün senaryosu gerçekleşirse XLM önümüzdeki birkaç ay içinde %350’ye kadar yükselebilir.

XLM fiyatının uzun vadeli, aylık grafiği, 2015’teki lansmanından bu yana altcoin‘in geçmişi hakkında bir fikir veriyor. O dönemde piyasaya sürülen birçok kripto paranın aksine, XLM Coin fiyat grafiği yükseliş eğilimli bir görünüm sunuyor.

En önemlisi, Stellar fiyatı benzer şekilde yüksek değerlemelere ulaşan iki boğa piyasası yaşadı. 2018’in başlarında XLM fiyatı 0,93 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaştı. 2021 boğa sezonundaysa fiyat 0,8 dolarda zirveyi gördü.

XLM Coin Fiyat Grafiği

Uzun vadeli yükseliş görünümünü destekleyen şey önceki döngünde de benzer biçimde 0,53 dolarlık aylık kapanış görülmesi. Eğer 2 kez tekrar eden rallinin üçüncüsünü göreceksek fiyatın mevcut 0,12 dolar seviyesinden %350 artış yaşaması gerekecek. Bu da birkaç ay içinde yatırımcıların 3,5X kazanç elde etmesi demektir.

Parabolik yükselişi destekleyen bir şey daha var. Nisan 2017’den beri var olan yükselen uzun vadeli destek hattı gözden kaçırılmaması gerekilen önemli noktalardan. Şimdiye kadar, önceki iki ayı piyasasının makro diplerinde bu destek olarak doğrulandı. Ayrıca, aylık grafikteki Stellar fiyatı nadiren gözlemlenen uzun vadeli gizli bir yükseliş sapması oluşturdu. RSI göstergesi 2022’de 2020’nin en düşük seviyesinden daha düşük bir seviye kaydetmiştir. Buna karşılık, XLM fiyatı aynı dönemde daha yüksek bir dip oluşturdu.

PUKACharts takma ismiyle bilinen kripto analisti XLM Coin fiyatı için parabolik yükselişin yaklaştığı uyarısında bulundu.

“10 aylık SMA’nın üzerinde kırılma MACD üzerinde teyit edilmiş bir yükseliş kesişmesi Her iki sinyal de boğa piyasasının yeşil penceresinde görünür POC’nin üzerinde kırılma OBV göstergesindeki direnç çizgisinin üzerinde kırılma”

Ancak tarih tekerrür etmezse popüler altcoin büyük kayıplar yaşayarak 0,08 dolar dibine koşabilir.