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  •   Yüzde 23 Yükseldi! Bitcoin’e Meydan Okuyan Altcoin Devamını Getirebilecek Mi?

Yüzde 23 Yükseldi! Bitcoin’e Meydan Okuyan Altcoin Devamını Getirebilecek Mi?

Son haber yükselişin temelini oluşturdu ancak meydan okuma devam etmeyebilir. Yatırımcıları ilgilendiren kritik seviyeler hangileri?
21:10
28 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasalarında bu hafta volatilite yine yüksekti ve artan hacimli satışlar bireysel yatırımcıları panikletti. Sadece 20 dakika içinde 2 bin doları silen fiyat dün tekrar toparlandı ve hafta sonuna hazırlanıyor. Peki tüm bunlar olurken Bitcoin’e meydan okuyan popüler borsa tokeni yükselişini sürdürebilecek mi?

Cronos (CRO)

Kripto piyasaları bu hafta toparlanırken, Cronos (CRO) %23’lük keskin bir fiyat artışıyla en iyi performans gösteren altcoinler arasında girdi. Cryptocom borsası tarafından başlatılan token 1 dolar hedefine yaklaştıktan sonra sürekli düşüşler gördü. Aylar sonra yeniden toparlanıyor. On-chain veriler CRO’yu çevreleyen piyasa duyarlılığının hala büyük ölçüde olumsuz olduğunu gösteriyor. Ayın başından bu yana, CRO Ağırlıklı Duyarlılık 28 Nisan itibariyle -0,21’den -1,06’ya düşerek negatif bölgede ilerledi.

Ağırlıklı Duyarlılık metriği, kripto paraların sosyal ağlardaki durumunu ölçer. Eğer olumlu söylemler olumsuzların gerisinde kalırsa veri eksiye düşer. CRO Coin için durum buydu.

Ağırlıklı Duyarlılık, yukarıda görüldüğü gibi uzun süre negatif kaldığında, proje ekosisteminde yaygın bir FUD olduğuna işaret eder. Bu FUD ortadan kalktığında, yeni yatırımcılar piyasaya girebilir ve bu durum CRO fiyatını artırabilir.

CRO Coin Yorum

Dün Cryptocom borsası Samsung ile önemli bir iş birliği yaptığını duyurdu. Anlaşma, blockchain firmasının Samsung’un telefon serisi için gelişmiş analiz yetenekleri getiriyor. Bu dönüm noktası niteliğindeki olay, Cronos ağı etrafındaki sosyal algının gidişatını değiştirebilir ve daha fazla fiyat artışı görebiliriz.

Son dönemdeki fiyat artışlarına rağmen, Santiment’e göre, Cronos’un Ağ Değeri / İşlem Hacmi (NVT) oranı hala nispeten düşük. NVT piyasa değerindeki büyümeyi işlem hacimleriyle karşılaştırarak bir varlığın temel değerini değerlendiren finansal bir metriktir.  NVT oranı, yatırımcıların bir kripto paranın temel değerini ve büyüme potansiyelini değerlendirmeleri için önemli bir araçtır. Bu oran önemli ölçüde düştüğünde, benimseme oranlarının mevcut işlem hacminden daha hızlı arttığını gösterir.

Yani olumsuz sosyal duyarlılık ve CRO NVT oranının düşük değerleri, CRO için halen satışların devam edebileceğini gösteriyor. IOMAP verilerine göre eğer yükseliş devam ederse fiyat 0,085 doları hedefleyebilir. Ancak 478 milyon CRO token satın alan 9.000 adresin maliyeti olan 0,078 dolar seviyesi önemli bir direnç gösterecek.

Ayıların haber kaynaklı kısa vadeli yükseliş görünümünü tersine çevirmek için 0,077 dolar altında kapanışlara ihtiyacı var. Bu seviyenin altında kapanılar 0,07 dolara doğru yeni bir düşüş dalgasını başlatabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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