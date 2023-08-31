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  •   Yüzde 200’lük Ralli Bu Kriptoda Başlayabilir! Binance Borsasındaki Altcoin Tetikte!

Yüzde 200’lük Ralli Bu Kriptoda Başlayabilir! Binance Borsasındaki Altcoin Tetikte!

Özet

  • ALGO fiyatı 0,11 doları aşabilirse yüzde 200'lük bir artış yaşayabilir.
  • Yatırımcılar eğer destek seviyesini kaybederse bu senaryoda 0,072 dolara kadar derin bir dip oluşabilir.
  • 714 gündür yerinde duran azalan direnç çizgisine verilecek tepki fiyatın yönünü belirleyecek.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
15:20
31 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Altcoin yatırımcıları son BTC yükselişinin ardından genel bir toparlanma göremedi. Ancak bazı istisnalar olabilir. CYBER üç haneli kazançlar elde ettikten sonra yatırımcıları sıradaki ralliyi tespit etmeye çalışıyor. Hangi altcoin yüzde 200’e yakın artış yaşayabilir? Bunun cevabını teknik okumalarda görebiliyoruz.

En Hızlı Yükselen Kripto Para

Binance borsası dahil birçok büyük kripto platformunda işlem gören popüler altcoin ALGO sıradaki ralli kriptosu olabilir. Algorand (ALGO) fiyatı son zamanlarda 0,11 dolarlık yatay destek alanından düştü. Tüm zamanların en düşük fiyatına 17 Ağustos’ta ulaştı. Haftalık ve günlük zaman dilimlerinden gelen okumalar düşüş eğiliminde. Bununla birlikte, uzun vadeli azalan direnç çizgisinden bir kopuş, önemli bir fiyat artışını tetikleyebilir.

Haftalık zaman dilimi teknik analizi, ALGO fiyatının Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek fiyatı olan 2,99 dolardan bu yana azalan bir direnç çizgisinin altına düştüğünü gösteriyor. Hat şimdiye kadar 714 gündür yerinde duruyor. Daha Nisan ayında fiyat bu bölgeden ret yiyerek düşüşünü sürdürdü. Şimdi kritik seviyenin aşılması yüzde 200’e yakın bir artışa kapı aralayabilir.

ALGO Coin Fiyat Tahmini

Haftalık grafikteki okumalar fiyatın 0,11 dolarlık destek alanını geri alıp almayacağını veya yeni dipler yapma ihtimalini net biçimde göstermiyor. Günlük zaman dilimindeki teknik analiz haftalık olana benzer. RSI’daki yükseliş sapması direncin aşılma ihtimali için umut verse de henüz fiyat beklenen hareketini başlatmadı. Kısa vadede 0,11 dolar bölgesinin aşılıp aşılmayacağı veya 0,10 bölgesinin kaybı sonraki büyük hareketin yönünü belirleyecek.

Yukarı yönlü başarılı bir kırılmayla ALGO Coin fiyatı 0,29 dolarlık dirence güçlü bir ralliyle ulaşabilir. Bu da fiyatın %200 oranında artması anlamına gelecek. Öte yandan negatif senaryoda 0,072 dolara %25’lik bir düşüş de görebiliriz.

Sonuç olarak, gelecekteki ALGO fiyat tahmini 0,11 bölgesinde yatırımcıların vereceği tepkiye bağlı olacak. Bitcoin fiyatı 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde ve kritik bölgeyi başarıyla savunuyor oluşu yatırımcılar için umut verici görünüyor.

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