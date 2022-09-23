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Ethereum (ETH) ve Cardano (ADA) yükseltmesi haberlerinin ardından Cosmos’da (ATOM) yükseltme duyurusunu yayınlamıştı. ATOM 2.0’ın detaylarının önümüzdeki dört gün içinde açıklanması bekleniyor. Topluluk üyeleri, token’ın enflasyonist para sisteminden önemli ölçüde revize edilmesini bekliyor.

Yüzde 152 Artış

ATOM son 24 saatte %10,3 artışla 14,7 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bitcoin (BTC) de dahil olmak üzere çoğu büyük kripto para birimi geçtiğimiz üç ayın en düşük seviyelerini yeniden ziyaret ederken, Cosmos 19 Haziran’dan bu yana %152 oranında bir artış kaydetti. Popüler altcoin’in geniş çapta yaşanan gerileme karşısındaki gücü, ayrıntıları 26-28 Eylül tarihleri ​​arasında yapılması planlanan Cosmos konferansı sırasında duyurulacak olan ATOM 2.0’ı çevreleyen söylentilerden kaynaklanıyor olabilir. ATOM 2.0 ile ilgili ayrıntılar, konferansın ilk gününde kamuya açıklanacak.

Bununla birlikte Cosmos web sitesine göre, ağın kümülatif piyasa değeri şu anda 9.72 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. ATOM, Cosmos Hub’u güvenceye almak için kullanılır. Daha geniş Cosmos ekosistemiyle karıştırılmaması gereken Cosmos Hub, ağdaki diğer tüm blok zincirlerini bağlamak için özel olarak tasarlanmış bir Blockchain teknolojisidir.

ATOM 2.0 Hedefleri!

Enflasyonist göstergeleri nedeniyle eleştirilere maruz kalan ATOM, gelen yükseltme ile bu durumdan kurtulmayı hedefliyor. Bir veri analiz firması olan Messari’ye göre ATOM’da, arzın üçte ikisinden fazlası stake edilirse, enflasyon oranı %7’ye ulaşana kadar kademeli olarak düşer. Ethereum ile karşılaştırıldığında ETH’nin enflasyon oranı şu anda %0,19 seviyelerinde. Lider akıllı sözleşme platformunun Proof-of-Stake’e yükseltilmesinden önce, token’ın arzı yıllık yaklaşık %4,62 oranında arttı.

Cosmos topluluğu üyeleri, ATOM 2.0’ın kripto para biriminin toplam arzına bir yakma mekanizması getirerek token’ın enflasyon oranının sabitleyeceğini tahmin ediyor. ATOM için bir başka olumlu gelişme de, Cosmos Hub’u yalnızca Hub’un kendisini değil, tüm IBC ağının güvenliğini sağlamaktan sorumlu hale getirecek olan Interchain Security’nin yakında piyasaya sürülmesinin hazırlıkları olduğu belirtiliyor.