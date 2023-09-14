Kripto para yatırımcıları 9 aydır net yengeç piyasasında ve bunun son birkaç ayı can sıkıcı derecede sığ aralıkta sürüyor. Ufak bir toparlanma olsa da altcoinlerin çoğu ATL bölgelerinden keskin biçimde uzaklaşmış değil. Diğer taraftan bazı istisna altcoinler yatırımcılarına ciddi kazançlar da getirdi.

Tellor (TRB) Coin Yorum

Tellor (TRB) bu hafta en fazla kazanan kripto paralar arasında kendine üst sıralarda yer buldu. On-chain analiz, devam eden Trellor (TRB) fiyat rallisinin arkasındaki temel etkenler ve daha ne kadar devam edebileceğiyle ilgili bazı fikirler veriyor. Bu proje aslında bir oracle çözümüdür. Gerçek dünya verilerini blockchain’e taşımak için merkezi olmayan bir çözüm sunuyor. Blockchain tabanlı oracle çözümleri dediğimizde aklımıza ilk Chainlink geliyor ve evet bu da onun kategorisinde diyebiliriz.

Bu ay TRB Coin fiyatı %134 oranında artarak 35 dolara ulaştı. Küresel ödeme platformu SWIFT Network, Tokenize TradFi ve Gerçek Dünya Varlıklarını blockchain’e taşımak için Chainlink altyapısını testlerde kullandığını açıkladı. Bu açıklamayla birlikte TRB Coin fiyatı da yükselişe geçti.

Tellor (TRB) Geleceği

On-chain veriler kısa vadeci spekülatörlerin ralliyi tetiklediğini gösteriyor. Peki Oracle alanında tekelleşmiş Chainlink bir tarafta dururken TRB Coin ne vadediyor? Spekülatörlerin fiyat rallisinin arkasındaki ana itici faktör olduğunu gösteren birçok kanıt var. Bunlardan ilki TRB kısa vadeli trader cüzdanlarının geçtiğimiz ay içinde bakiyelerini %2.000’den fazla artırmış olmasıdır. Aşağıda gösterildiği üzere, kısa vadeli yatırımcıların 13 Ağustos itibarıyla kümülatif bakiyelerinde yalnızca 91.130 TRB tokenı bulunuyordu. Ancak 13 Eylül itibariyle bu rakam %2.096’lık bir artışla 1,9 milyon TRB token’a ulaşmıştır.

Bu arada, Tellor protokolünün uzun vadeli yatırımcıları ve ortakları pozisyonlarını kapatmaktadır. Bu son fiyat artışının Tellor ağının temel değerindeki organik büyümeden ziyade spekülatif alım satımdan kaynaklanabileceğinin bir işaretidir. Bu da önümüzdeki günlerde fiyatın hızla tersine dönme riski olduğunu söylüyor.

Ayı piyasalarındaki ralliler konusunda yatırımcıların neden temkinli olması gerektiğini gösteren bir örnek de TRB Coin olacak gibi görünüyor. Kesin değil ancak olası bir düşüş şaşırtıcı olmayacaktır. Diğer bir ihtimalse kısa vadeli traderların fiyatı daha da yukarı taşıyıp sonrasında satışa yönelmesi olabilir.