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  •   Yüzde 11 Artış! Uzun Süredir Gözlerden Uzak Olan Altcoin Geriye Dönecek Mi?

Yüzde 11 Artış! Uzun Süredir Gözlerden Uzak Olan Altcoin Geriye Dönecek Mi?

Özet

  • Maker'ın son fiyat performansı, geçen haftaya göre %11'lik artışla yatırımcıların ilgisini topladı.
  • MKR tüm zamanların en yüksek seviyesi olan %80,75 altında kalıyor.
  • En son EDSR teklifi, DAI sahiplerini teşvik etmeyi ve stablecoin'e olan talebi canlandırmayı amaçlıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
22:45
30 Temmuz 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç

Merkezi olmayan finans (DeFi) alanının önde gelen oyuncularından biri olan Maker (MKR), son yedi gün içinde %11’lik kayda değer bir fiyat artışı yaşadı. Son bir saatte hafif bir düşüşe rağmen token’in performansı etkileyici olmaya devam ediyor.

Maker’dan Dikkat Çeken Fiyat Artışı!

Maker’ın son fiyat performansı, geçen haftaya göre %11’lik sağlam bir artışla dikkat çekici oldu. Token ayrıca son 24 saatte %4,21’lik bir fiyat artışı kaydetti ve bu da kısa vadede güçlü bir ivmeye işaret ediyor. Ancak, son bir saatte %0,81’lik küçük bir düzeltme, piyasanın volatilitesine dikkat çekiyor.

Şu anda MKR başına 1.220,43 dolardan işlem gören token, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 6.339,02 doların %80,75 altında kalıyor. Son fiyat artışı cesaret verici olsa da, tarihsel bağlamı ve kripto pazarının dinamiklerini etkileyen faktörleri dikkate almak önemlidir. MakerDAO topluluğu kısa bir süre önce protokolün merkezi olmayan stablecoin’i DAI’nin holder’larına ödenen faiz oranında geçici bir artış lehine oy kullandı. Bu teklif, düşük kullanım dönemlerinde kullanıcılara Dai Tasarruf Oranını (DSR) geçici olarak artırmak için bir mekanizma olan Gelişmiş Dai Tasarruf Oranını (EDSR) tanıttı.

DAI Arzında Son Durum!

Maker’ın kurucusu Rune Christensen tarafından önerilen EDSR, kullanım %0 ila %20 arasında değiştiğinde etkili DSR’yi %8’e çıkarabilir. Mekanizma, kullanım kademeli olarak arttıkça DSR’yi azaltmak için tasarlanmıştır. Bu durum Maker’ın DSR’yi ilk kez ayarlaması değil. Geçtiğimiz birkaç ayda, protokol DSR’yi üç kez yükseltti: önce Kasım’da %1’e, ardından Mayıs’ta %3,3’e ve son olarak Haziran’da marjinal bir artışla %3,49’a ulaştı.

En son EDSR teklifi, DAI sahiplerini teşvik etmeyi ve stablecoin’e olan talebi canlandırmayı amaçlıyor. DSR’deki son artışa rağmen Dai Stats’tan alınan veriler, yatırımcıların DSR’ye yalnızca 307 milyon dolar yatırdığını gösteriyor ki bu DAI’nin toplam arzının %6,7’sini temsil ediyor. Dolaşımdaki DAI miktarı, bir önceki yıl 6,9 milyar doları aşarken 4,6 milyar dolara geriledi.

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