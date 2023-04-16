Son gelen veriler proje için umut verici, ancak fiyat bir miktar düşebilir. Peki ama neden?

Okuma Süresi: 2 Dakika

Yıllardır kripto para yatırımcılarının takibinde olan bir altcoin ve istikrarlı biçimde büyümesini sürdürüyor. Son zamanlarda gösterdiği iyi performans nedeniyle de kısa vadeli traderların dikkatini çekti. Peki %107’lik fiyat artışının temelinde ne var? Birçok altcoin BTC’den daha zayıf performans gösterirken onu farklı kılan şey neydi?

The Graph (GRT)

GRT Coin bu yıl kayda değer büyüme gösteren altcoinler arasında sayılıyor. CoinMarketCap’ten alınan verilere göre, yılbaşından bugüne fiyatı %107 oranında arttı ve 0,165 dolardan alıcı buluyor. Piyasa değeri aynı zaman diliminde üç kattan fazla arttı. Mart ayındaki daha geniş piyasa belirsizliği nedeniyle fiyat geri çekilse de, toparlanma hızlı oldu ve GRT geçtiğimiz hafta %15’in üzerinde fiyat artışı yaşadı. Peki onun özelliği ne?

The Graphy genellikle blockchain verilerinin Google’ı olarak adlandırılır. Kullanıcılar doğrudan blockchain’e bağlı olmadan veya merkezi bir üçüncü taraf sağlayıcıdan geçmeden veri araması yapabilir. Açık kaynaklı indeksleme protokolü bir süredir yapısına yapay zekayı da entegre etti ve bu 2022 Kasım ayından önceydi. Bu tarih neden önemli? Elbette GPT lansmanıyla birçok altcoinin yapay zeka destekli olduğunu iddia etmeye başlamasıyla alakalı. Çok sayıda altcoin geçtiğimiz ayki Kasım lansmanından sonra yapay zekayla entegre çalışan yapıları olduğunu açıkladı. GRT bunu daha önce duyurmuştu.

GRT Coin Yorum

Blockchain analitik firması Messari, 2023’ün ilk çeyreğinde The Graph‘in ağ performansı hakkında bir rapor yayınladı. Temel bulgular arasında, sorgu ücretlerinden elde edilen gelir %41 oranında arttı. İndeksleme ödüllerinden elde edilen gelir de bir önceki çeyreğe göre %41 arttı. The Graph’in iki ana gelir kaynağının veri kullanıcılarından toplanan indeksleme ödülleri ve sorgu ücretleri olduğunu hesaba katarsak bu son derece önemli bir gelişmedir.

Ayrıca, son beş çeyrekte subgraph’lerin sayısında istikrarlı bir artış görüldü. Böylece Dizinleyiciler, Delegatörler ve Küratörlerin katılımı da arttı. The Graph ağının ölçeklendirilmesinde kritik öneme sahip olan Indexer’ların sayısında bir önceki çeyreğe göre %58’lik bir artış kaydedildi.

Öte yandan borsalardaki GRT Coin arzı azalıyor fakat MVRV verileri mevcut fiyattan yatırımcıların önemli bir kısmının kazançlı olduğunu gösteriyor. Bu durum kar elde etmek isteyen yatırımcıların satış baskısı oluşturmasına neden olabilir.