Yüzde 100’lük Artış Sonrası Binance Listeli Altcoin’de Ponzi İddiası

BLUR token, lider kripto para borsası Binance‘de listelenmesinin ardından geçtiğimiz hafta yüzde 100’lük etkileyici bir artış yaşadı. Bu artış ile altcoin piyasasının yıldızı oldu. Kripto topluluğu yükselişin verdiği coşkuyla eğlenirken, BLUR’un muhtemelen bir saadet zinciri olduğuna dair endişeler su yüzüne çıktı. Konuyla ilgili olarak BLUR kurucusundan açıklama geldi.

BLUR Kurucusunun Açıklamaları

BLUR‘un kurucusu Packman, dolaşan söylentiler ve yanlış anlamalara yanıt olarak, kritik noktalara değinmek için sosyal medyadan açıklama yaptı. Yaygın bir anlatı, Blast’ın cazip getirisi nedeniyle bir saadet zinciri olarak çalıştığını ima ediyor.

Packman, Blast’ın getirisinin Lido ve MakerDAO‘dan elde edildiğini açıklıyor. Lido’nun getirisi Ethereum‘un Proof-of-Stake mutabakatının önemli bir unsuru olan Ethereum staking’inden kaynaklanırken, MakerDAO’nun getirisi ABD devlet borç yükümlülükleri olan on-chain T-Bono’lardan geliyor.

Packman, görünüşte inanılmaz olan getirinin, Blast‘ın bunu tüm kullanıcılar için varsayılan hale getirmesinin bir sonucu olduğunu ve daha yüksek getiriyi etkili bir şekilde demokratikleştirdiğini açıklıyor.

Paradigm’in Blast’ın Lansmanındaki Rolü

Packman, bir başka konuya değinerek Paradigm‘ın Blast’ın lansmanındaki rolünü kesin bir dille reddetti. Paradigm’ın pazara açılma stratejisiyle hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı. Packman, Paradigm’ın uzmanlığını övgü dolu sözlerle ifade ederken, bu konularda danışmanlık yapmadıklarının altını çizdi.

Blast’ın davetiye ödülleriyle ilgili dolaşan FUD’a yanıt olarak Packman, davetiye sisteminin yeni değil, köklü bir kavram olduğunu açıkladı. Topluluğun Blast’ın başarısındaki önemli rolünü vurgulayan Packman, davetiye ödüllerinin platformun büyümesine katkıda bulunan kullanıcıları tanımak için var olduğunu ve en yüksek getirili Layer-2’yi (L2) oluşturma hedefiyle uyumlu olduğunu belirtti.

BLUR’un Mevcut Durumu ve Gelecek Spekülasyonları

Son güncelleme itibariyle BLUR, 691 milyon dolar piyasa değeri ile 0,63 dolardan işlem görüyor. Özellikle, balinalar tarafından önemli miktarda BLUR birikimi oldu. Bu durum token fiyatının potansiyel olarak 1 dolara ulaşabileceği beklentisini ateşledi.

Sonuç olarak, BLUR’un son dönemdeki başarısının takdirle karşılandığını belirtelim. Ancak başarı beraberinde incelemeyi de getirdi. Packman’ın açıklamaları endişeleri gidermeyi ve BLUR’un mekanizmalarına şeffaf bir bakış açısı sunarak onu gelişen kripto ortamında umut vaat eden bir oyuncu olarak konumlandırmayı amaçladı.