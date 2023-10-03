  Yüzde 100’den Fazla Arttılar! İşte 2023 Yılının En Çok Kazanan 3 Altcoin’i! Yatırımcıları Bayram Etti!

Kripto paralarda tarih kendisini tekerrür etmedi ve Eylül ayı yatırımcılar için sanıldığı kadar sert geçmedi. Başta öncü kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) onu takip eden altcoin’ler ve son olarak Total Crypto Market Cap’te sanıldığının aksine düşüşler değil görece kabul edilebilir ve küçük yükselişler yaşandı. Bu durum kripto para yatırımcılarının bir nefes almasına yardımcı oldu.

Yükselişe Geçen 3 Kripto Para

Eylül ayında yaşanan küçük hareketler bazı altcoin’lerde ise beklenilenden daha büyük getirilerin görülmesiyle sonuçlandı. Piyasa içerisinde market cap ölçümüne göre ilk 100 içerisinde bulunan üç kripto para birimi, 2023 yılının başından bu yana %100’ün üzerinde artış yaşadı.

İlk olarak en yüksek kazancı elde eden MKR oldu. Yalnızca Eylül ayında bile %25’lik net bir kazanca imza attı ve yılın başından bu yana olan kazançlarını %185’le taçlandırdı. İkinci olarak BCH geçtiğimiz ayda %13’lük artış yaşadı ve yılın başından bu yana toplamda %143’ü buldu.

Son olarak ise tüm yatırımcıların yakından takip ettiği Solana bulunuyor. Rakiplerinin aksine Solana Eylül ayında sadece %3’lük artış yaşadı. Buna rağmen kripto paranın yıl başından bu yana sahip olduğu toplam kazanım %104 oldu. Tüm bunlar yaşanmadan önce ise bu üç altcoin Ağustos ayında %10’dan daha büyük fiyat düşüşleri yaşamıştı.

MKR, BCH ve SOL Fiyatı Analizi

İlk olarak MKR’yi inceleyecek olursak, kripto piyasası için pazartesi günü yaşanan yükselişin ardından gelen düşüşten pek de etkilenmemiş görünüyor. 24 saatlik fiyatı incelendiğinde %0.9’luk artışla yazının yazıldığı sırada 1.463 dolardan işlem görüyordu. İkinci olarak BCH gün içinde yaşadığı düşüşleri tam olarak toparlayamadı son 24 saate bakıldığında %5’lik düşüşle 233.9 dolardan işlem görüyordu.

Belki de kripto para yatırımcılarının neredeyse Bitcoin ve Ethereum kadar yakından takip ettiği altcoin’lerden bir tanesi olan Solana’da ise işler yolunda görünüyordu. FTX olayları sonrasında büyük darbe alan ve son olarak da yine olası FTX kilit açılışlarından etkilenebileceği düşünülen SOL, 24 saatlik fiyat incelemesinde %3.51’lik yükselişle 24,18 dolardan işlem görmeye devam ediyordu ve bu durum da yatırımcılarını fazlasıyla sevindirmiş görünüyor.