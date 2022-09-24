Kripto para devleri olan Bitcoin (BTC) ve Ethereum'u (ETH) geride bırakan iki altcoinin fiyat artışının arkasında yatan sebep ne?

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Kripto para piyasalarında Federal Rezerv’in (FED) faiz kararını açıklamasının ardından yüksek volatilite yaşandı. Yaşanan haraketlilik sonucunda kripto para devleri Bitcoin (BTC) ve Ethereum’da (ETH) ciddi kayıplar verilmesine rağmen bazı altcoinler yükselişi ile dikkat çekti. İşte piyasalara meydan okuyan kripto para birimleri!

Haftanın Kazanan Token’ları

Yaşanan düşüşlerin yanı sıra Ripple (XRP) ve taraftar token’ı olarak bilinen Chiliz (CHZ), son 24 saat içerisinde sırasıyla %14 ve %9 oranında bir fiyat artışı yaşayarak yatırımcıların ilgi odağı oldu. Ayrıca Ripple son yedi içerisinde %48 oranında bir artış sağlarken fiyat artışında kendisine rakip olan Chiliz aynı zaman aralığında %40 oranında bir kazanç elde etti.

Ripple’ın yükseliş trendine girmesiyle alakalı olarak geçtiğimiz günlerde bir kripto para hukuk uzmanı, Ripple avukatlarının ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile XRP davasına güvenmeleri gerektiğini söylediği açıklamalarının da bir etkisi olduğu belirtiliyor. Ayrıca uzman kripto para analisti CryptoDonAlt, Elon Musk’ın Dogecoin (DOGE) için yaptığı gibi SEC davasının XRP’ı sürekli gündemde tuttuğu ve bu sebeple yatırımcıların ilgisinin sürekli token’ın üzerinde olduğunu ileri sürdü. Uzman analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Elon Musk’ın DOGE için yaptıklarına benzer şekilde SEC davası XRP için geçerli olabilir mi? Aynı şekilde hareket edilse harika olurdu. Ripple ciddi bir değer kaybı yaşadığında anında terk edeceğim ama o zamana kadar XRP maksimalisti olacağım.

Chiliz (CHZ) Gelişmeleri!

Öte yandan Chiliz’in fiyat artışının arkasındaki önemli sebeplerden biri olarak yeni bir yükseltme hazırlığında olduğu işaret ediliyor. Fiyat artışının nedeni olarak görülen yükseltme, kripto para projesinin, yüksek hız ve ölçeklenebilirlik için tasarlanmış kendi yerel blok zincirine uygulanacak olan CHZ 2.0’ı başlatmaya yönelik çalışmaları konusunda çalışmalar sürdürüyor. Ayrıca veri analiz firması olan Santiment’e göre CHZ balina aktivitesinde ciddi bir artış kaydedildi.