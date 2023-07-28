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  •   Yükselişleri ile Piyasaya Damgasına Vuran XRP Yeniden Düşüşte: Değer Kaybı Çift Hanelere Yaklaştı!

Yükselişleri ile Piyasaya Damgasına Vuran XRP Yeniden Düşüşte: Değer Kaybı Çift Hanelere Yaklaştı!

Özet

  • Temmuz ayının ortalarında çarpıcı bir yükseliş kaydeden XRP, geçen haftadan bu yana yeniden düşüş yönlü bir ivme yakaladı.
  • Son 1 hafta içinde kaydedilen değer kayıplarının çift hanelere yaklaşmasıyla birlikte de XRP, 0,71 dolar seviyelerine geriledi.
  • XRP, kaydettiği bu son düşüşlerin ardından piyasa değeri yüksek kripto para birimleri arasında yüzdelik olarak hafta içerisinde en çok değer kaybeden kripto para birimleri arasında yer aldı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
18:35
28 Temmuz 2023
Yazar: Ali Eren Girişken

Temmuz ayının ortalarında güçlü bir yükseliş yaşayan XRP, geçen haftadan bu yana yönünü yeniden aşağı çevirdi. Piyasanın da düşüşe geçmesiyle birlikte düşüş yönlü fiyat hareketlerine hız kazandıran XRP, son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %10’a yakın bir değer kaybı kaydederek 0,77 dolar fiyat seviyelerinden 0,71 dolar fiyat seviyelerine geriledi.

XRP’deki Trend Tersine mi Döndü

Ripple davasında çıkan XRP kararı ile birlikte Temmuz ayının ortalarında güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan XRP, geçen hafta yeniden düşüşe geçti ve piyasanın da yönünü aşağı çevirmesi ile birlikte son günlerde de değer kayıplarına hız kazandırdı. Lider kripto para birimi Bitcoin‘in hafta başında kaydettiği düşüşlerin ardından 30.000 dolar fiyat seviyelerinin altına gerilemesi, kripto para piyasasındaki çoğu altcoin’in hafta içerisinde yüksek oranlarda değer kaybetmesine neden oldu.

Piyasadaki düşüş eğiliminin etkisiyle son haftalarda düşüş yönlü bir ivme yakalayan Ethereum (ETH), hafta başından bu yana kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 1870 dolar fiyat seviyelerine geriledi. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise 1,18 trilyon dolara geriledi.

Piyasanın da yeniden düşüşe geçmesiyle birlikte XRP’deki Temmuz ayının ortalarında başlayan yükseliş belirli ölçüde tersine döndü. XRP, son 1 haftada %10’a yakın bir değer kaybı kaydetti.

Değer Kaybı Çift Hanelere Yaklaştı

13 Temmuz’da Ripple davasında çıkan XRP kararının ardından saatler içerisinde 0,47 dolar seviyelerinden 0,8 dolar fiyat seviyelerine kadar yükselen XRP, bu süreçte oldukça güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. BTC‘nin 31.500 dolar seviyelerine ulaşamasıyla da birlikte kripto para piyasası yönünü yeniden yukarı çevirdi.

Ancak BTC’nin yeniden 30.000 doların altına gerilemesi, piyasada yeni bir düşüşe yol açtı. XRP, geçen haftadan bu yana yeniden düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %10’a yakın değer kaybeden XRP, gün içerisinde de %0,5 gibi düşük oranlarda değer kayıpları kaydederek 0,71 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kaydettiği son düşüşlerin ardından XRP, aynı zamanda piyasa değeri yüksek kripto para birimleri arasında da son 1 haftada yüzdelik olarak en çok değer kaybeden kripto para birimleri arasında yer aldı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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