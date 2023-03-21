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Yükseliş İvmesi Tersine mi Dönecek? Solana (SOL), Kritik Fiyat Seviyelerine Geriledi!

Solana (SOL), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %5'e yakın bir değer kaybı kaydederek 20 dolarlık destek seviyesine önemli ölçüde yaklaştı.
15:30
21 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hafta başında 28.500 dolar fiyat seviyelerine ulaşarak güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), sabah saatlerinden bu yana kaydettiği düşük oranlı değer kayıplarının ardından 28.000 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi. Bitcoin’deki bu düşük oranlı değer kayıplarının ardından Solana (SOL) da son 24 saatte %5’e yakın bir değer kaybı kaydederek 22,3 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Bitcoin (BTC), hafta başında 28.500 dolar fiyat seviyelerine ulaşmasının ardından gün içerisinde yeniden düşük oranlı değer kayıpları kaydederek 28.000 dolar fiyat seviyelerinin altına geriledi. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içerisinde çeşitli oranlarda değer kayıpları kaydetti. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1757 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, gün içerisinde düşük oranlı değer kayıplarının ardından CoinMarketCap’in güncel verilerine göre 1,16 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Öte yandan Coinglass verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 120 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Solana (SOL), Kritik Fiyat Seviyelerine Geriledi

Kripto para piyasası, son haftalarda güncel gelişmelerin etkisiyle oldukça hareketli bir süreç geçirdi. Bitcoin (BTC), haftalar içerisinde 19.600 dolar fiyat seviyelerinden 28.000 dolar fiyat seviyelerine kadar yükseldi. Solana (SOL) da kripto para piyasasındaki çoğu altcoin gibi bu süreçte yükseliş yönlü bir ivme yakaladı. Bu süreçte piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında en yüksek oranlarda değer artışları kaydeden kripto para birimleri arasında yer alan Solana (SOL), hafta başında 24 dolar fiyat seviyelerine yaklaşsa da Bitcoin’in 28.000 doların altına gerilemesi ile birlikte yeniden düşüşe geçti. Solana blokzincirinin yerel kripto para birimi SOL, son 1 haftada %10’un üzerinde bir değer artışı kaydetmesine karşın son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ise %5’e yakın bir değer kaybı kaydederek 22,4 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı ve 20 dolarlık kritik destek seviyesine önemli ölçüde yaklaştı. Son günlerde piyasadaki son durumu değerlendiren pek çok analist, SOL adına bu kritik destek seviyelerinin yakın vadede oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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