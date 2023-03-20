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Yine Fos Çıktı Fiyat Düştü! Popüler Altcoin İkinci Kez Bunu Yapıyor!

Beklentiyi yüksek tutan ekip fiyatın hızla düştüğünü gördü. Ancak uzun vadede 100 milyon kullanıcı hedefliyorlar.
21:18
20 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto projeleri Bitcoin’in son yükselişinden faydalanmak için fiyatlarına pozitif katkı sağlayacak önemli gelişmeleri görücüye çıkarıyor. Bugün de Immutable ekibi devasa bir duyuru yapacaklarını açıklayarak yatırımcıları beklentiye soktu. IMX fiyatı bu beklentiyle birlikte önemli ölçüde arttı. Ancak duyuru geldiğinde fiyat hızla düşmeye başladı.

Immutable Neden Düştü?

Ekibin yaptığı duyuru Amazon ve benzeri büyüklükte bir şirketle ortaklık duyurusunu ima ediyordu. Devasa duyurunun detayları açıklandığı için IMX fiyatı hızla düştü. Polygon (MATIC) ile ortaklık kurduğunu duyuran Immutable yeni ZK çözümleri için birlikte çalışacaklarını açıkladı. Bu duyuru yatırımcıların beklentisini karşılamadı. Daha önce de benzer şekilde IMX ekibi beklenti oluşturup fiyatı yükselttikten sonra hızlı düşüş görmüştü. Bu tarz tuzaklara kripto para yatırımcıları Justin Sun gibi isimlerden dolayı alışık.

Ethereum ölçeklendirme alanının iki ağır topu Polygon ve Immutable, Polygon’un beklenen zkEVM teknolojisi tarafından desteklenen Web3 oyunları için özel olarak tasarlanmış yeni bir ağ oluşturmak üzere bir araya geliyor. Açık olmak gerekirse, Polygon ve Immutable birleşmiyor ve kendi projelerine ve girişimlerine devam edecekler. Polygon’un kendi zkEVM mainnet ağı 27 Mart’ta beta olarak başlatılırken, StarkEx zk-Rollup teknolojisine dayanan mevcut Immutable X ölçeklendirme ağı da yeni Immutable zkEVM ağıyla birlikte devam edecek.

Web3 Oyunların Geleceği

Web3 oyun şirketi Immutable‘ın kurucu ortağı ve başkanı Robbie Ferguson ve layer2 ağı Polygon Labs’in başkanı Ryan Wyatt, web3’ün önümüzdeki bir ya da iki yıl içinde ilk 10 milyon ila 100 milyon oyuncuyu bünyesine katacağını söyledi.

“Şimdiye kadar inşa edilen web3 oyunlarının %40’ının önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde yayına girdiğini göreceğiz, bu da 100 milyon oyuncuya sahip olmak için büyük miktarda girişim ya da hedefe atış olacak. Şu anda gördüğümüz şey, bu oyunların hayata geçirilmek üzere inşa edildiği, çünkü oyunların iki ila dört yıllık bir teslim süresi var”.

Bu tahmin gerçekleşirse, merkezi olmayan oyun endüstrisinin daha önce sahip olmadığı büyük bir benimseme dalgasını temsil edecektir.  Ferguson, web3 oyunlarının ölçeklenmesinin tek yolunun gerçek mülkiyet haklarından geçtiğini düşünüyor.

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